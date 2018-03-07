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На проектирование московского метро выделено около 10 млрд рублей

На проектирование станций и линий метро, которые будут возводиться с 2021 по 2025 г., выделено около 10 млрд руб., сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и градостроительству Марат Хуснуллин.

«Уже сейчас мы работаем над проектированием новых линий и станций метро, которые будут строиться с 2021 по 2025 г. На эти цели выделены порядка 10 млрд руб.»,- сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что заблаговременное проектирование новых объектов позволяет создать задел, который будет использован впоследствии.

«Только до конца 2020 г. мы планируем ввести в эксплуатацию 55 станций подземки, 126 км путей и шесть электродепо. При этом нужно думать о дальнейшей работе уже сейчас», - подчеркнул глава стройкомплекса.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 г. планируется закончить строительство Большой кольцевой линии метро, при этом уже сейчас прорабатывается возможность прокладки новых радиальных линий от новой кольцевой.

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