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Эксперты прогнозируют минимальный за 10 лет ввод офисов в Москве

В Москве за первое полугодие было введено в эксплуатацию 42 000 кв. м офисных площадей, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Knight Frank. При этом почти 90% объемов новых офисов было введено в эксплуатацию в I квартале года.

Несмотря на двукратный рост объемов нового строительства в первом полугодии, Knight Frank прогнозирует, что по итогам года будет введено всего 250 000 кв. м офисных площадей в Москве. Это рекордно низкий показатель за последние 10 лет.

Директор департамента офисной недвижимости компании Knight Frank Константин Лосюков объясняет такие низкие показатели следствием кризиса на рынке офисной недвижимости в 2014–2016 гг., когда ставки аренды активно снижались после пиковых значений по итогам 2014 г. Соответственно, многие девелоперы отложили реализацию новых проектов до восстановления рынка.