Падение инвестиций в российскую недвижимость превысило 40% в этом году

Инвесторы не пытались уйти с российского рынка: количество игроков осталось на том же уровне Максим Стулов / Ведомости

После позитивных итогов 2017 г., когда инвестиции в недвижимость России достигли максимума за последние три года, рынок в этом году также ждал притока инвестиционных средств. Но сценарий развития событий оказался иным.

В первом полугодии текущего года инвесторы вложили в недвижимость России (жилую и коммерческую) 60 млрд руб. ($1млрд). Это на 41% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в отчете международной консалтинговой компании CBRE.

Инвесторы остались, но денег не дали

Таким образом, российский рынок недвижимости недосчитался 24,6 млрд руб. Падение обусловлено нерешительностью инвесторов, которые опасались вкладывать свои средства в преддверии таких важных событий текущего полугодия, как выборы президента страны и чемпионат мира по футболу. Негативно на инвестиционные настроения повлияло расширение санкционного списка и последовавшее вслед за этим падение курса рубля.

При этом инвесторы не пытались уйти с российского рынка - количество игроков осталось на том же уровне, а доля иностранного капитала также сопоставима с уровнем первого полугодия 2017 г. - 34% от общего объема сделок, говорится в отчете CBRE. Но в денежном выражении объем сделок снизился. Так, в текущем году произошло всего две крупные сделки с участием иностранных инвесторов - это покупка французской Leroy Merlin магазинов торговой сети K-Rauta, а также американский фонд Hines и чешский PPF Real Estate купили совместно офисный комплекс «Метрополис». Кстати, именно сделка по покупке K-Rauta в Санкт-Петербурге вывела этот город на первое место по объему инвестиционных вложений - 48% инвестиций. Москва впервые в истории российского рынка недвижимости заняла вторую строчку с долей инвестиций в 46%.

Однако доминируют в России по-прежнему отечественные инвесторы. «Мы полагаем, что доля иностранных инвестиций в России в ближайшие годы не будет превышать 20%, до тех пор пока рынок снова не откроется для иностранного капитала», - отмечали ранее эксперты консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Куда вкладывались

По-прежнему самым привлекательным для инвесторов в недвижимость сегментом остается жилье, на которое, по подсчетам CBRE, пришлось 31% от общего объема инвестиций. При этом значительную долю в этих инвестициях занимают сделки по покупке участков для строительства жилья, а также проектов жилых комплексов в Москве и Санкт-Петербурге - девелоперы пытались успеть приобрести и согласовать проект до вступления в силу изменений в законодательстве о долевом строительстве.

На долю офисов и торговой недвижимость пришлось 29% и 25% инвестиционных средств соответственно (против 34% и 32% в первом полугодии 2017 г. ). Наименьшим спросом у инвесторов пользуются склады - в них было вложено 10% средств.

Ранее участники рынка прогнозировали, что за весь 2018 г. инвесторами только в коммерческую недвижимость России будет вложено 4-4,5 млрд евро. Однако российский инвестиционный рынок продемонстрировал медленный старт, и в начале года ( I квартал) инвестиции составили лишь 170 млн евро, подсчитали ранее эксперты в Cushman & Wakefield.