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Эмигранты из России увеличивают вложения в российскую недвижимость

В IV квартале 2017 г. эмигранты из России вложили в покупку недвижимости в стране $122 млн, что на 36% выше показателя аналогичного периода 2016 г. ($90 млн). Такой рост является максимальным показателем за всю историю рынка, говорится в сообщении компании «Метриум», эксперты которой использовали в своих подсчетах данные ЦБ РФ.

Предыдущий пик был зафиксирован в I квартале докризисного 2014 года, когда россияне перевели на родину $102 млн для покупки недвижимости. Всего за прошлый год общий объем таких переводов составил $265 млн, что на 12% больше, чем в 2014 г. ($237 млн).

По данным аналитиков «Метриум», в I квартале 2018 г. количество обращений от россиян-эмигрантов на покупку недвижимости в Московском регионе выросло на 21%. Между тем в 2016 г. этот показатель был всего на 4% больше, чем в аналогичный период 2015 г.

Больше всего таких заявок пришло от россиян из Великобритании (66%), Германии (23%), Соединенных Штатов (9%).

Средняя площадь загородного дома по обращениям россиян-эмигрантов составила 1200–1500 кв. м, хотя еще 10 лет назад клиенты данного уровня платежеспособности интересовались объектами площадью 2500 кв. м. Площадь участка также сократилась с 1 до 0,5 га. Бюджет покупки запрашиваемого домовладения снизился до $15 млн, хотя 10 лет назад он достигал $50 млн. Интересуются эмигранты и городской недвижимостью: как правило, в фокусе их внимания квартира площадью 200–250 кв. м стоимостью порядка $4–6 млн.

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