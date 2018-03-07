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За год число мультимиллионеров в России выросло почти на 30%

Число россиян с состоянием от $5 млн за год выросло на 27% – до 38 100. Такие выводы содержатся в ежегодном докладе консалтинговой компании Knight Frank о распределении благосостояния в мире – World Wealth Report.

По показателю годового прироста миллионеров Россия смогла обойти Бразилию, Южную Корею и Тайвань. При этом число россиян с капиталом более $50 млн составило 2620 человек – 2% от общего их числа в мире. Всего российским мультимиллионерам принадлежит $1,2 трлн, что составляет 73,5% от ВВП страны за прошлый год.

Эксперты объясняют такой рост числа мультимиллионеров выходом экономики России из рецессии. Глава департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева, презентуя доклад World Wealth Report, уточнила, что россияне входят в число лидеров среди ультрабогатых по наличию второго гражданства.

«58% ультрабогатых россиян имеют второй паспорт (двойное гражданство). 45% рассматривают переезд на постоянной основе», – приводит слова Шалаевой «Интерфакс».

Всего в мире в прошлом году было 129 730 людей с состоянием от $50 млн. Больше всего (31%) ультрабогатых граждан проживают в США, отмечается в исследовании Knight Frank.

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