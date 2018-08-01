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ЦБ сократил список страховщиков ответственности застройщиков

Банк России обновил список организаций, которые вправе заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору, следует из материалов ЦБ. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Из нового списка исключены две компании - «Уралсиб» и «Верна». В новый в список входят 13 страховых компаний: «Проминстрах», «Ингосстрах», ВСК, «Альфастрахование», «ВТБ страхование», «Югория», «Абсолют страхование», «РСХБ-страхование», ПАРИ, «Московская акционерная страховая компания», «БИН страхование», «СК "Респект"» и «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков».

В документе говорится, что страховщики, вошедшие в список, соответствуют требованиям статьи 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и нормативным актам Банка России.

В страховой группе «Уралсиб» «РИА Новости» пояснили, что этот вид страхования никогда не был целевым для компании, и у них не было продано ни одного полиса страхования ответственности застройщика. «То, что компании в реестре этом, совсем не значит, что все они занимаются этим видом в реальности», - цитирует «РИА Новости» представителя «Уралсиба».

Ранее экс-министр строительства Михаил Мень обвинил страховщиков в срыве механизма долевого строительства. «Нам пришлось корректировать законодательство в связи с тем, что нас подвели страховые компании», - говорил министр. Механизм страхования договоров долевого участия себя не оправдал: страховщики получили от застройщиков 38 млрд руб., а выплатили только 50 млн руб., заявил Мень. «Эти господа просто съели 38 млрд руб.», - сказал министр.