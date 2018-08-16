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Эксперты отметили резкий рост проблемных новостроек в России за последний год

В России насчитывается более 13 млн кв. м жилищного строительства, вызывающего опасения дольщиков. Из этого объема приостановленное и остановленное жилищное строительство составляет более 9 млн кв. м - за последний год этот показатель вырос на 42%. Также в России насчитывается почти 4 млн кв. м жилья, строительство которого не остановлено, но застройщик которого находится в одной из активных процедур банкротства. Объем такого недостроя за год почти удвоился (рост на 92%). Такие данные (по состоянию на 1 августа) приводятся на портале Единого реестра застройщиков (реализуется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья).

Практически по всем проблемным проектам разработаны меры по обеспечению их достройки, говорится в сообщении ЕРЗ. В тройку лидеров среди сложных проектов входят жилые комплексы, строительство которых начинали «СУ-155», Urban Group, Московский комбинат хлебопродуктов (застройщик ЖК «Царицино» в Москве). Суммарно в недострое у этих компаний находится более 2 млн кв. м жилья.

Всего в стране количество домов, вызывающих опасения дольщиков, на 1 августа составляет 2600. В то время как год назад этот показатель составлял 1500 домов (меньше более чем на 40%), в начале текущего года - уже около 2000 домов. В целом в сложных домах насчитывается 255 000 квартир, 70% которых распроданы.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что общее количество российских семей, которых коснулась проблема нарушений прав граждан при долевом строительстве, составляет около 200 000. При этом, по словам вице-премьера, в названное число обманутых дольщиков входят не только те граждане, которые числятся в реестре Минстроя России и региональных планах-графиках, но и те, застройщики чьих домов признаны банкротами или у властей имеются основания полагать, что строительство данных домов фактически приостановлено.