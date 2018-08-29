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Треть сделок с новостройками в Москве приходится на новые территории

Более трети всех сделок по продажам квартир в новостройках Москвы приходится на Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО), говорится на сайте ведомства со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

По его словам, в первой половине 2018 г. в Новой Москве было продано более 11 000 квартир в новостройках. «Это, как минимум, на 50% больше, чем за тот же период прошлого года», – сказал Жидкин.

При этом темпы продаж квартир в новостройках ТиНАО в этом году более чем в два раза выше, чем в старой Москве.

Сейчас в новой Москве на продажу выставлено 7000 - 8000 квартир общей площадью 500 000 кв. м. По словам Жидкина, в самых успешных комплексах новой Москвы ежемесячно продается более 150 квартир, в то время как в старой Москве этот показатель составляет 70 - 80 квартир в месяц.