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Суд приостановил продажи квартир в ЖК «Нескучный Home & SPA» Максима Блажко

Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность застройщика ЖК «Нескучный Home & SPA» на юге Москвы по привлечению средств дольщиков для строительства этого объекта сроком на один год. Решение было принято по требованию Москомстройинвеста. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев пояснил, что комитет обратился в Арбитражный суд с заявлением о приостановке деятельности застройщика ООО «Строй-комплекс» по привлечению денежных средств граждан для строительства жилого комплекса «Нескучный Home & SPA». Основанием для обращения послужили сразу несколько нарушений: «Строй-комплекс» не направил в комитет отчетность за IV квартал 2017 г. в установленные сроки, на протяжении года предоставлял в составе ежеквартальной отчетности недостоверные сведения, а также нарушал требования к срокам опубликования вносимых в проектную декларацию изменений.

Кроме этого, застройщик в этом году более двух раз привлекался к административной ответственности. Эти нарушения, по словам Тимофеева, препятствуют надлежащему контролю за застройщиком со стороны комитета и нарушают права дольщиков.

Ранее Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с другого застройщика комплекса – компании «Комплекс-строй» – в пользу Внешэкономбанка 12,4 млрд руб. по трем кредитным договорам, заключенным в декабре 2007 г. Также к ООО «Строй-комплекс» был подан иск от ВЭБ на 10,7 млрд руб.

Первая очередь МФК «Нескучный Home & Spa» — 69-этажная башня жилой площадью 38 200 кв. м. В целом проект предусматривает строительство 437 000 кв. м недвижимости, из которых 190 000 кв. м — жилье.

По первоначальным планам первая очередь ЖК «Нескучный Home & SPA» премиум-класса (190 000 кв. м жилья) должна была появиться во II квартале 2019 г. в Донском районе Москвы неподалеку от парка имени Горького. Инвестиции в первую очередь оцениваются в 7,7 млрд руб. Всего компания сооснователя «Донстроя» Максима Блажко «Горн девелопмент» намерена была вложить в проект высотного комплекса 25 млрд руб.

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