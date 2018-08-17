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Против основателя «Донстроя» возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты

В отношении гендиректора ООО «Горн девелопмент» Максима Блажко (сооснователь компании «Донстрой») возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам компании на сумму около 50 млн руб. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело в отношении Блажко возбуждено 15 августа постановлением следователя СК после прокурорской проверки. По данным следствия, Блажко в период с начала текущего года умышленно решил полностью не выплачивать зарплату 215 сотрудникам компании, сообщает агентство «Москва».

Однако задолжал бизнесмен не только сотрудникам своей компании. Ранее «Ведомости» сообщали, что арбитраж Москвы по иску Внешэкономбанка (ВЭБ) постановил продать с торгов фирмы – владельцы ЖК «Нескучный Home & Spa», который строит компания Блажко Gorn Development. Компании Блажко задолжали ВЭБу более 7,6 млрд руб. Общие претензии банка к бизнесмену сейчас превышают 12 млрд руб.

Ранее Блажко также имел проблемы с правоохранительными органами. Осенью 2017 г. Басманный суд отправил его под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Однако через месяц Мосгорсуд признал решение незаконным, и Блажко отпустили на свободу.

Как сообщали «Ведомости», бизнесмен взял кредит в Сбербанке на $275 млн с обязательством выплачивать 80% дохода от арендной платы за ТЦ «Щука» в счет погашения долга. Однако эти деньги он распорядился переводить на счета в других банках. Впоследствии кипрская компания Riverstretch Trading & Investments перекупила долговые обязательства. В настоящий момент Блажко заключил мировое соглашение с компанией, передав ей ТЦ «Щука».