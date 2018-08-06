Основатель «Донстроя» Максим Блажко теряет крупнейший проект

Статья опубликована в № 4624 от 06.08.2018 под заголовком: Максим Блажко останется без Spa

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«Нескучный Home & Spa» – последний крупный активный проект Блажко. Бизнесмен известен как сооснователь холдинга «Донстрой», одного из крупнейших девелоперов премиальной недвижимости в Москве neskuchny.gorn.ru

Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на 33% ООО «Комплекс-строй» и 100% ООО «Фирма «Диорит», следует из судебного решения. Эти фирмы, по данным ЕГРЮЛа, владеют ООО «Строй-комплекс» – собственником прав на строящийся в 5-м Донском проезде многофункциональный комплекс «Нескучный Home & Spa». Проект строит девелоперская компания Gorn Development, созданная сооснователем «Донстроя» Максимом Блажко. В рамках проекта запланировано 437 000 кв. м, из них 190 000 кв. м – жилье. Сейчас строится первая очередь 69-этажной башни на 38 200 кв. м.

Истец – Внешэкономбанк (ВЭБ), которому, как сказано в материалах дела, компании Блажко задолжали более 7,6 млрд руб. Общие претензии банка к бизнесмену сейчас превышают 12 млрд руб.