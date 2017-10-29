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Основатель «Донстроя» Максим Блажко помещен под домашний арест В. Волков / Ведомости

В отношении основателя девелоперских компаний «Донстрой» и «Нордстар девелопмент» Максима Блажко Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление кредитора структур Блажко — фирмы Riverstretch Trading & Investments.

Следствие выяснило, что в 2011 г. подконтрольное бизнесмену ЗАО «Щука», которое владеет одноименным торгово-развлекательным комплексом на 99 000 кв. м около станции метро «Щукинская», привлекло кредит Сбербанка на $275 млн. В ГСУ СКР считают, что в октябре 2015 г. структура Блажко перестала оплачивать долг, а средства от аренды помещений в ТРЦ «Щука» уходили на счета организации в других банках. В декабре 2015 г. Сбербанк переуступил право требования по кредиту Riverstretch Trading & Investments. Ей, как полагает следствие, действиями Блажко был нанесен ущерб на не менее $299 млн, или 17,4 млрд руб. Каким образом образовался такой ущерб, узнать не удалось. Ранее источники «Ведомостей», близкие к кредиторам Блажко, говорили, что общий долг по «Щуке» составляет $147 млн.