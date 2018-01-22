ВЭБ получит долю в проекте Максима Блажко на Ленинском проспекте

Статья опубликована в № 4491 от 22.01.2018 под заголовком: Внешэкономбанк решил за долги пристроиться к Максиму Блажко

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Иски ВЭБа связаны с тем, что девелопер летом прошлого года допустил дефолт при обслуживании кредитов, уверяют два человека, близких к кредиторам Блажко Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Внешэкономбанк (ВЭБ) обратился в Арбитражный суд Москвы с исками к пяти фирмам, связанным с девелоперской компанией Gorn Development – она принадлежит основателю «Дон-строя» Максиму Блажко, следует из информации на сайте суда. По данным суда, истец требует обратить взыскание на имущество ответчиков, заложенное по кредиту ВЭБа. В карточках этих фирм в СПАРК сказано, что ВЭБ также уведомил их о намерении обратиться еще и с исками о банкротстве.

В мировом соглашении, которое было заключено еще в 2012 г. между одним из ответчиков по иску ВЭБа – фирмой «Солинг», ее поручителями (один из них – Блажко) и ВЭБом, говорится, что в залоге у госбанка находятся компании, владеющие правами на два земельных участка площадью почти 5 га в 5-м Донском проезде. Эти участки по-прежнему находятся в залоге у ВЭБа, знают два человека, близких к сторонам судебных разбирательств.

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