Небоскреб Neva Towers в «Москва-сити» достроят до конца 2020 года
Власти Москвы продлили сроки строительства башни «Россия» небоскреба Neva Towers в деловом центре «Москва-сити» до конца 2020 г., говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Решение о продлении срока по строительству небоскреба было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города (ГЗК) на прошлой неделе, передает «Интерфакс».
Срок исполнения обязательств по возведению комплекса (башня «Россия») общей площадью 357 000 кв. м продлен до конца декабря 2020 г. «без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций», передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
Объект расположен по адресу: ММДЦ «Москва-сити», участок № 17–18 (ЦАО). На этом участке первоначально компания бизнесмена Шалвы Чигиринского планировала строительство башни «Россия», которая должна была стать самым высоким зданием в Москве и Европе (612 м). Соинвестором проекта выступал владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Но из-за финансовых проблем строительство небоскреба было отменено.
Права на половину участка получила турецкая компания Renaissance Construction, которая возводит там комплекс Neva Towers – это две башни на едином четырехэтажном стилобате. Максимальная высота комплекса составит 345 м.