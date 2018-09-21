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«Коммерсантъ» узнал о возможной заморозке отчислений застройщиков в фонд дольщиков

Федеральные чиновники обсуждают возможность не повышать размер отчислений в фонд дольщиков до 3%, а оставить их на уровне нынешних 1,2%. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал один из девелоперов и подтвердили два чиновника.

Фонд дольщиков был создан как механизм страхования долевого строительства при банкротстве девелоперов. С осени 2017 г. застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. Эти средства идут на достройку жилых объектов обанкротившихся девелоперов. Чистый убыток фонда за 2017 г. составил 493 млн руб.

Власти говорили о том, что отчисления будут увеличены: сначала до 3% с октября, а с января 2019 г. – до 6% (соответствующие поправки подготовил Минстрой). Возможно, в октябре не будут повышать процент, а к теме увеличения отчислений вернутся только в начале следующего года, говорит один из источников газеты. Девелоперы предупредили, что скачок курса валют и риски увеличения ставок по ипотеке не позволяют им платить повышенные ставки без ущерба для потребителей, отмечает газета.

«Обсуждения с экспертами по этому поводу продолжаются», – сказали «Коммерсанту» в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко, который курирует строительство. Вопрос повышения ставки отчислений в фонд находится в дополнительной проработке, ответили газете в Минстрое, а в Фонде защиты прав дольщиков не стали комментировать эту тему.

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