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АФК «Система» может выкупить долю ЛСР в проекте на территории ЗиЛа

АО «Лидер-инвест» подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу на покупку 50% долей в ООО «Развитие», пишет РБК со ссылкой на сообщение ФАС. Там сказано, что в случае закрытия сделки ее доля в компании составит 100%.

ООО «Развитие» в декабре 2015 г. купило на торгах 100% долей в фирме ООО «ЗиЛ-Юг» за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводская. На этой территории можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330 000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113 000 кв. м – социальные объекты.

На сегодняшний день «Развитие» в равных долях принадлежит структуре группы ЛСР и «Лидер-инвесту». В этом году АФК «Система» продала 51% «Лидер-инвеста» группе «Эталон», но сама выкупила в последней 25%, став ее крупнейшим акционером.

Представитель АФК «Система» перенаправил вопрос «Ведомостей» в «Эталон». Там от комментариев отказались. Представитель ЛСР сообщил, что группа, будучи публичной компанией, не вправе комментировать рыночные слухи и гипотетические сделки. Два источника, близкие к владельцам ООО «Развитие», уверяют, что на данный момент никакой сделки между сторонами нет, а ходатайство в ФАС подано на случай, если компании решат вступить в переговоры. В прошлом году консультанты рассказывали «Ведомостям», что «Лидер-инвест» и сам готов продать свою долю в проекте: компания рассылала инвестиционное предложение потенциальным интересантам. Представитель «Лидер-инвеста» тогда это опровергал.