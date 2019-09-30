Дмитрий Ананьев передал девелоперскую группу ПСН своей жене
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев передал акции основанной им девелоперской группы ПСН своей жене Людмиле. Об этом свидетельствуют данные реестра компаний Кипра и решение Высокого суда Лондона, выпущенного в сентябре этого года, пишет РБК.
В решении суда говорится, что Ананьев передал интересы в группе ПСН своей жене, которая, в свою очередь, передала более 50% этих интересов третьей стороне. Жена продала активы на рыночных условиях, отмечается в документе.
Активы были переданы супруге бизнесмена в январе 2018 г. Ананьев объяснил судье, что передал их, так как хотел избежать препятствий, которые могли создать российские власти для ПСН «ввиду их недавнего вмешательства в дела Промсвязьбанка».
Передача акций Людмиле Ананьевой завершилась в июле 2018 г., свидетельствуют данные реестра кипрских компаний. Она стала единоличным собственников Leryen Assets Ltd., которой до этого владела вместе с мужем. В следующем месяце Ананьева продала по 50% и 1 акции в трех кипрских компаниях, на которые оформлена недвижимость ПСН. Контролирующими акционерами стали офшоры на Маршалловых и Сейшельских островах. Их бенефициары неизвестны.
В группе ПСН отказались от комментариев.
Ананьев лишился своего ключевого актива – Промсвязьбанка – в конце 2017 г. Он начал избавляться от активов в России, говорили люди, близкие к бизнесмену, в том числе проектов группы ПСН, портфель которой составляет около 3 млн кв. м. Представитель ПСН это опровергал, объясняя «такие слухи» стратегией группы, которая заключается в отказе от непрофильных активов.