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Дмитрий Ананьев передал девелоперскую группу ПСН своей жене

Ведомости
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Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев передал акции основанной им девелоперской группы ПСН своей жене Людмиле. Об этом свидетельствуют данные реестра компаний Кипра и решение Высокого суда Лондона, выпущенного в сентябре этого года, пишет РБК.

В решении суда говорится, что Ананьев передал интересы в группе ПСН своей жене, которая, в свою очередь, передала более 50% этих интересов третьей стороне. Жена продала активы на рыночных условиях, отмечается в документе.

Активы были переданы супруге бизнесмена в январе 2018 г. Ананьев объяснил судье, что передал их, так как хотел избежать препятствий, которые могли создать российские власти для ПСН «ввиду их недавнего вмешательства в дела Промсвязьбанка».

Передача акций Людмиле Ананьевой завершилась в июле 2018 г., свидетельствуют данные реестра кипрских компаний. Она стала единоличным собственников Leryen Assets Ltd., которой до этого владела вместе с мужем. В следующем месяце Ананьева продала по 50% и 1 акции в трех кипрских компаниях, на которые оформлена недвижимость ПСН. Контролирующими акционерами стали офшоры на Маршалловых и Сейшельских островах. Их бенефициары неизвестны.

В группе ПСН отказались от комментариев.

Ананьев лишился своего ключевого актива – Промсвязьбанка – в конце 2017 г. Он начал избавляться от активов в России, говорили люди, близкие к бизнесмену, в том числе проектов группы ПСН, портфель которой составляет около 3 млн кв. м. Представитель ПСН это опровергал, объясняя «такие слухи» стратегией группы, которая заключается в отказе от непрофильных активов.

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Политика
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США ввели санкции против двух россиян из-за вмешательства в выборы

Ведомости
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Минфин США ввели санкции против двух россиян, которые, по мнению ведомства, имели отношение ко вмешательству в американские выборы. Об этом сообщается на сайте министерства.

Речь идет о Денисе Кузьмине и Игоре Нестерове, которые связаны с Агентством интернет-исследований.

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Защита основателя «Рольфа» прокомментировала отказ суда отменить его арест

Ведомости
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Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты основателя «Рольфа» Сергея Петрова, которая пыталась оспорить решение Басманного районного суда об его заочном аресте и объявлении в международный розыск.

Защита Петрова не согласна с сегодняшним решением и подаст жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции, сообщил «Ведомостям» адвокат Александр Макаров.   По словам адвоката, непонятны причины, почему вынесено решение о заключении под стражу, так как нет самого события преступления. 

Об уголовном деле против бизнесмена стало известно в конце июня. Петрова подозревают в сговоре с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, для этого был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых умышленно завысили. Сумму ущерба следствие оценило в 4 млрд руб. По уголовному делу также проходят бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия. Они также заочно арестованы. Еще один фигурант – глава департамента развития бизнеса Анатолий Кайро – находится под домашним арестом, сообщали ранее «РИА Новости».

По словам Макарова, сделка ни от кого не скрывалась, прошла валютный контроль и была известна налоговой службе. На протяжении пяти лет она не вызывала у контролирующих органов никаких претензий, сказал он. В рамках дела создается «опаснейший прецедент», когда правоохранительные органы могут любую сделку признать преступной, если посчитают, что ее стоимость «неправильная», уверен Макаров.

Адвокат Луковецкой Константин Терехин сообщил, что они тоже будут обжаловать решение об аресте. Общественный помощник Бориса Титова по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи назвал решение суда неправомерным. Мы будем планомерно добиваться отмены статьи 193.1 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) как не соответствующей ни понятию свободной рыночной экономики, ни нормам современного цивилизованного общества, заявил он.

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Политика
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Зеленский уволил секретаря совета безопасности Украины

Ведомости
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк отправлен в отставку, говорится в указе, который подписал президент страны Владимир Зеленский.

Данилюк сам подал в отставку 27 сентября, не уточняя причин. Он занимал эту должность с 28 мая 2019 г. До этого в предыдущем правительстве Данилюк занимал должность министра финансов, которой он лишился в 2018 г. из-за конфликта с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

Как отмечало украинское издание «Новое время», причиной отставки Данилюка являются попытки других лиц влиять на принятие им решений. У него не сложились отношения с Андреем Богданом, руководителем офиса президента, а также с Игорем Коломойским, украинским олигархом, желавшим увеличить свое влияние на политику страны и получить компенсацию за национализацию принадлежавшего ему Приватбанка.

Отставка секретаря СНБО уже третья за последние несколько дней в среде высших украинских чиновников. 24 сентября в отставку подал руководитель нацполиции Украины Сергей Князев, находившийся на этом посту с 2017 г. Также со своего поста решил уйти и и. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

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Политика
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Кремль прокомментировал совпадение нового приговора Устинову с пожеланием Золотова

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог объяснить полное совпадение нового приговора актеру Павлу Устинову с рекомендацией руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Ранее Золотов предложил назначить Устинову один год условного наказания вместо 3,5 года реального лишения свободы, к которым суд приговорил его ранее.

«Это я никак не могу объяснить. Это нужно, наверное, спрашивать в суде», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. На уточняющий вопрос, нельзя ли рекомендацию Золотова назвать влиянием на суд, Песков не ответил, сказав лишь: «Конечно, влияние на суд является недопустимым». Комментировать решение апелляционной судебной инстанции, смягчившей приговор актеру Устинову, Песков не стал, напомнив, что Кремль никогда не комментирует решения судов.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Он был признан виновным в насилии в отношении бойца Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. По версии следствия, из-за действий Устинова сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Прокурор требовал для актера шесть лет заключения, а тот свою вину не признавал и утверждал, что случайно оказался на акции и не сопротивлялся при задержании. Золотов позже заявил, что Устинову достаточно было назначить один год условно.

Генпрокуратура 19 сентября попросила изменить приговор Устинову на не связанный с лишением свободы. 30 сентября Мосгорсуд заменил приговор актеру на год условно с испытательным сроком в два года. Прокурор в ходе заседания подчеркнул, что не оспаривает факт преступления, но считает прежний приговор чрезмерно жестким. Адвокаты Устинова требовали оправдать актера полностью. Они утверждали, что суд первой инстанции вынес незаконный и необоснованный приговор на основе противоречивых данных, которые не доказывают вины актера.

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ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Ведомости
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Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов. Налогоплательщикам массово приходят поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу ФНС.

О получении таких налоговых уведомлений на своей странице в Facebook рассказал пользователь Денис Виленский. По его словам, ему на почту пришло заказное письмо якобы от ФНС с требованием оплатить налоги. Попытавшись оплатить с помощью QR-кода на конверте он увидел, что сумма налогов завышена.  Прервав операцию, Виленский зашел в личный кабинет на сайте ФНС и выяснил, что сумма к оплате в несколько раз меньше указанной в письме. В комментариях к его посту пользователи сообщили об аналогичных письмах.

В ФНС сообщили, что организация не имеет к письмам никакого отношения. Там порекомендовали проверять информацию через сервис «Личный кабинет налогоплательщика».

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Политика
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Песков прокомментировал конфликт врачей с руководством Центра им. Блохина

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Министерство здравоохранения сможет разрешить конфликт между врачами и руководством Центра им. Блохина. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос, не пора ли Кремлю вмешаться и отреагировать на выступление медиков.

«Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», – заявил Песков.

Ранее независимый профсоюз медработников «Альянс врачей» на своем Youtube-канале опубликовал обращение четырех детских онкологов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина. На видеозаписи заместители директора медучреждения Максим Рыков и Георгий Менткевич, а также детские онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина утверждают, что вместо решения проблем новое руководство «терроризирует сложившийся коллектив» ради продвижения своих людей. Врачи написали заявления об увольнении и намерены уйти, если новое руководство центра не отстранят.

В июне 2019 г. НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В середине сентября «Коммерсантъ» писал о жалобах сотрудников центра на угрозы увольнения. В учреждении изданию сообщали, что врачей вынуждают писать заявления по собственному желанию. В администрации центра утверждали, что сокращение затронет только открытые вакансии.

Политика
Новости

Кремль выступил против обсуждения внутрироссийских дел после дебатов в ПАСЕ

Ведомости
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Российская сторона готова ответить на конструктивные вопросы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о прошедших в Москве митингах, однако сам факт назначения обсуждений по этой теме Кремлю не нравится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело», – пояснил он позицию Кремля.

По его словам, ответить на вопросы ПАСЕ готовы члены российской делегации и любые представители российской стороны в ассамблее.

В понедельник, 30 сентября, ПАСЕ включила в повестку осенней сессии обсуждение протестных акций, которые прошли в Москве в июле и августе. За проведение дебатов проголосовали 77 парламентариев, против были 33 депутата, еще 12 воздержались.

Митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошли в центре Москвы 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. Протестные акции 27 июля и 3 августа были не согласованы с московскими властями и закончились разгоном протестующих. 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы, а 29 сентября акция в поддержку фигурантов «московского дела», политзаключенных.

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела». Фотографии

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Политика
Новости

Кремль назвал условие публикации стенограмм разговоров Путина и Трампа

Ведомости
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Кремль обсудит возможность публикации стенограмм разговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, если такое предложение поступит от американской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать», – сказал Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля в отношении требований американских демократов о публикации стенограмм разговоров Путина и Трампа.

«Что касается стенограмм разговоров, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон, это такая дипломатическая практика. А говоря, наверное, конкретнее, дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает», – отметил Песков. В целом все, что касается этой темы, Москва считает внутренним делом США, отметил представитель Кремля. Он добавил, что российская сторона не вмешивалась в эти вопросы и не планирует.

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поводом стали сообщения СМИ о том, что президент США в беседе с украинским коллегой мог просить о расследовании в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Позже CNN и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что Белый дом принял меры для ограничения доступа к переговорам Трампа с Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

После этого председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что законодатели из демократической партии США хотят ознакомиться с содержанием бесед Трампа и Путина. «Первостепенная необходимость – обеспечить национальную безопасность США и выяснить: во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании», – пояснил Шифф.

Политика
Новости

«Альянс врачей» опубликовал обращение детских онкологов Центра им. Блохина

Ведомости
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Независимый профсоюз медработников «Альянс врачей» на своем Youtube-канале опубликовал обращение четырех детских онкологов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина. В обращении говорится, что врачи написали заявление об увольнении и готовы уйти, если не будет отстранен новый состав руководства центра.

На видео присутствуют заместители директора института детской онкологии Максим Рыков и Георгий Менткевич, а также детские онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина. По их словам, вместо решения проблем новое руководство ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив. «Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными», – говорится в обращении. Уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год, сообщили специалисты центра. Врачи требуют отстранить вновь назначенное руководство Института детской онкологии, обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам и провести аудит строительства новых корпусов.

В июне 2019 г. НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В середине сентября «Коммерсантъ» писал о жалобах сотрудников центра на угрозы увольнения. В учреждении изданию сообщали, что врачей вынуждают писать заявления по собственному желанию. В администрации центра утверждали, что сокращение затронет только открытые вакансии.

Бизнес
Новости

Экс-гендиректор «Рольфа» рассказала о сделке, ставшей основой уголовного дела

Ведомости
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Бывший гендиректор крупнейшего в России автодилера «Рольф» Татьяна Луковецкая рассказала о сделке 2014 г., которую следствие считает частью схемы вывода средств компании за границу, сообщает Forbes.

Уголовное дело против бизнесмена Сергея Петрова завели в июне. Его заподозрили в сговоре с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, для этого был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейт», стоимость которых умышленно завысили. ФСБ оценила акции компании «Рольф эстейт» в 200 млн руб., а не в 4 млрд руб., рассказывал сам Петров. Предприниматель заявлял о невиновности и обещал оспорить в суде оценку сделки. По уголовному делу также проходят Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия. Суд заочно арестовал Петрова, Луковецкую и Кафкалию. Еще один фигурант – Анатолий Кайро находится под домашним арестом.

Как рассказала Forbes Луковецкая, она 18 июня стала вице-президентом по продажам и маркетингу в компании «Аурус», а уже 27 июня – фигурантом уголовного дела. Из-за этого Луковецкая приняла решение не возвращаться в Россию из отпуска в Испании, а из «Ауруса» ей пришлось уйти. Виновной она себя не считает и настаивает на законности всех действий на посту гендиректора «Рольфа». Объявление в международный розыск стало для нее неожиданностью, но она намерена отстаивать свою невиновность всеми законными способами.

«Сделка преследовала совершенно конкретные цели: во-первых, снизить издержки на поддержание избыточной корпоративной структуры, во-вторых, повысить эффективность и инвестиционную привлекательность компании», – отметила она.

По ее словам, в результате приобретения акций «Рольф эстейт» компания «Рольф» стала непосредственным владельцем дилерских центров, их земельных участков и недвижимости. Это увеличивало ее надежность в глазах инвесторов, отметила Луковецкая. При этом в справедливости цены приобретаемых акций Луковецкая не сомневалась, поскольку она была подтверждена независимым оценщиком и данными бухгалтерской отчетности. «Уголовное дело базируется на совершенно абсурдных аргументах и должно быть закрыто», – подчеркнула она.

«Рольф» – крупнейший автодилер в стране. Компания создана в 1991 г. На сегодняшний она день принадлежит семье Сергея Петрова. Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Финтех-стартап Revolut анонсировал начало работы в России до конца года

Ведомости
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Британский финтех-стартап Revolut в рамках своего соглашения с Visa начнет работу в России к концу этого года, сообщает Reuters со ссылкой на две эти компании. Помимо России Revolut заработает еще в семи странах, в том числе в США, Бразилии и Японии.

В следующем году стартап планирует выйти на рынки Латинской Америки и Азии, рассказал Reuters основатель Revolut Николай Сторонский. «Сейчас у нас работает 1500 человек, к лету следующего года мы планируем, что количество сотрудников достигнет 5000», – отметил он.

По словам Сторонского, в следующем году, выйдя на новые рынки, Revolut удвоит или утроит количество своих клиентов. Сейчас их число, по собственным данным стартапа, составляет 8 млн человек. Сторонский отметил, что каждый из них держит на счете около 1000 евро.

В настоящее время Revolut работает только в Европе и Австралии.

Сторонский – выходец из России. Revolut он запустил в 2015 г., в том же году стартап безуспешно пытался начать работу на российском рынке. Штаб-квартира Revolut находится в Великобритании. В апреле 2018 г. Revolut получил оценку в $1,7 млрд и привлек $250 млн от венчурного фонда DST Global миллиардера Юрия Мильнера.

В прошлом году Revolut объявлял, что начнет работу в том же году.

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