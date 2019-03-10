Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: Ананьев продал землю

Группа ПСН Дмитрия Ананьева продала один из своих активов

На участке рядом с Белорусским вокзалом девелопер Stone Hedge построит офис

Девелоперская компания Stone Hedge приобрела у группы ПСН земельный участок в 0,6 га на 1-й ул. Ямского Поля, 30, рассказал «Ведомостям» представитель покупателя и подтвердил представитель ПСН. Условия сделки стороны не раскрывают. Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает площадку в 500 млн руб.

Stone Hedge специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости, а также редевелопменте промышленных предприятий. Общий портфель компании, по ее данным, – 320 000 кв. м. Среди проектов – бизнес-центр Neo Geo в районе ст. м. «Калужская», апарт-комплексы Art Residence на месте фабрики «БАТ-Ява» на 3-й ул. Ямского Поля и Tribeca Apartments на месте завода им. Калмыкова на Нижней Красносельской улице. Основной акционер компании – бизнесмен Максим Гейзер.

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