Группа ПСН Дмитрия Ананьева продала один из своих активов

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Портфель Stone Hedge небольшой, зато большинство объектов – в центре Москвы Tribeca Apartments

Девелоперская компания Stone Hedge приобрела у группы ПСН земельный участок в 0,6 га на 1-й ул. Ямского Поля, 30, рассказал «Ведомостям» представитель покупателя и подтвердил представитель ПСН. Условия сделки стороны не раскрывают. Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает площадку в 500 млн руб.

Stone Hedge специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости, а также редевелопменте промышленных предприятий. Общий портфель компании, по ее данным, – 320 000 кв. м. Среди проектов – бизнес-центр Neo Geo в районе ст. м. «Калужская», апарт-комплексы Art Residence на месте фабрики «БАТ-Ява» на 3-й ул. Ямского Поля и Tribeca Apartments на месте завода им. Калмыкова на Нижней Красносельской улице. Основной акционер компании – бизнесмен Максим Гейзер.