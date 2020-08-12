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Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

Ведомости

Правительство Москвы определило очередность переселения в новое жилье участников программы реновации, сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.

Переселение из которых будет проходить в три этапа — с 2020 по 2024 гг., с 2025 по 2028 гг. и с 2029 по 2032 гг. При необходимости сроки переселения могут быть скорректированы «в зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях», указано в сообщении.

«В первый этап новые квартиры получат почти 170 000 москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап более 1 630 домов, а это еще 330 000 москвичей. Остальные — около 380 000 человек — переедут на третьем этапе. Тогда планируется расселить более 1 800 домов», — говорится в сообщении. Отмечается, что за первые три года реализации программы новые квартиры получили уже более 18 000 москвичей, еще 6 000 находятся в процессе переезда.

Ранее по теме: Публикация плана реновации в Москве перенесена из-за коронавируса

Программа реновации жилищного фонда в Москве началась в 2017 г., она подразумевает снос и расселение жителей ветхих домов и пятиэтажных домов-хрущевок. Адресный план должен был быть опубликован к 31 декабря 2019 г., позднее сроки перенесли на 30 июня 2020 г., однако к этому времени он так и не появился публично. Задержка произошла «в связи с пандемией», сказали в Москомархитектуре. Позже организация анонсировала публикацию плана в конце лета 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных