Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Правительство Москвы определило очередность переселения в новое жилье участников программы реновации, сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.
Переселение из которых будет проходить в три этапа — с 2020 по 2024 гг., с 2025 по 2028 гг. и с 2029 по 2032 гг. При необходимости сроки переселения могут быть скорректированы «в зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях», указано в сообщении.
«В первый этап новые квартиры получат почти 170 000 москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап более 1 630 домов, а это еще 330 000 москвичей. Остальные — около 380 000 человек — переедут на третьем этапе. Тогда планируется расселить более 1 800 домов», — говорится в сообщении. Отмечается, что за первые три года реализации программы новые квартиры получили уже более 18 000 москвичей, еще 6 000 находятся в процессе переезда.
Программа реновации жилищного фонда в Москве началась в 2017 г., она подразумевает снос и расселение жителей ветхих домов и пятиэтажных домов-хрущевок. Адресный план должен был быть опубликован к 31 декабря 2019 г., позднее сроки перенесли на 30 июня 2020 г., однако к этому времени он так и не появился публично. Задержка произошла «в связи с пандемией», сказали в Москомархитектуре. Позже организация анонсировала публикацию плана в конце лета 2020 г.