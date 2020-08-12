Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

Программа реновации жилищного фонда в Москве началась в 2017 г., она подразумевает снос и расселение жителей ветхих домов и пятиэтажных домов-хрущевок. Адресный план должен был быть опубликован к 31 декабря 2019 г., позднее сроки перенесли на 30 июня 2020 г., однако к этому времени он так и не появился публично. Задержка произошла «в связи с пандемией», сказали в Москомархитектуре. Позже организация анонсировала публикацию плана в конце лета 2020 г.