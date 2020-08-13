Продажи элитной недвижимости в Москве снизились почти на четверть
В первом полугодии на рынке элитных новостроек Москвы было продано 319 лотов, или 40 764 кв. м, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики Kalinka Group. Общая сумма сделок составила около 30,6 млрд руб.
На снижение спроса, по мнению аналитиков, повлияли в том числе экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса. Основной пик продаж в I квартале пришелся на март – 84 сделки, что на 27% выше показателей прошлогоднего марта.
«В «предкарантинном» марте активизировались те покупатели, которые стремились сохранить накопления от девальвации рубля», – приводятся слова руководителя департамента консалтинга и аналитики Kalinka Group Александра Шибаева.
Основная масса сделок (больше 65%) приходится на I квартал. Средний бюджет сделки варьируется в зависимости от класса жилья – 66 млн руб. в сегменте премиум и 181 млн руб. в сегменте де-люкс. Средняя стоимость проданного квадратного метра составила 740 000 руб. Пик спроса во II квартале пришелся на июнь. Аналитики объясняют это отложенным спросом, который был накоплен за апрель – май во время действия ограничений, связанных с пандемией. Шибаев также отмечает, что отложенный спрос продолжит действовать и в августе.
Лидерами продаж в классе премиум стали ЖК Capital Towers, Lucky, «Жизнь на Плющихе», Neva Towers и «Садовые кварталы». В сегменте де-люкс – «Полянка 44», Cameo Moscow Villas, White Khamovmiki, Carre Blanc, Ordynka 25, Turandot Residence и Artisan.