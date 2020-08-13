Продажи элитной недвижимости в Москве снизились почти на четверть

Основная масса сделок (больше 65%) приходится на I квартал. Средний бюджет сделки варьируется в зависимости от класса жилья – 66 млн руб. в сегменте премиум и 181 млн руб. в сегменте де-люкс. Средняя стоимость проданного квадратного метра составила 740 000 руб. Пик спроса во II квартале пришелся на июнь. Аналитики объясняют это отложенным спросом, который был накоплен за апрель – май во время действия ограничений, связанных с пандемией. Шибаев также отмечает, что отложенный спрос продолжит действовать и в августе.