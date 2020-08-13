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Продажи элитной недвижимости в Москве снизились почти на четверть

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В первом полугодии на рынке элитных новостроек Москвы было продано 319 лотов, или 40 764 кв. м, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики Kalinka Group. Общая сумма сделок составила около 30,6 млрд руб.

На снижение спроса, по мнению аналитиков, повлияли в том числе экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса. Основной пик продаж в I квартале пришелся на март – 84 сделки, что на 27% выше показателей прошлогоднего марта. 

«В «предкарантинном» марте активизировались те покупатели, которые стремились сохранить накопления от девальвации рубля», – приводятся слова руководителя департамента консалтинга и аналитики Kalinka Group Александра Шибаева. 

Основная масса сделок (больше 65%) приходится на I квартал. Средний бюджет сделки варьируется в зависимости от класса жилья – 66 млн руб. в сегменте премиум и 181 млн руб. в сегменте де-люкс. Средняя стоимость проданного квадратного метра составила 740 000 руб. Пик спроса во II квартале пришелся на июнь. Аналитики объясняют это отложенным спросом, который был накоплен за апрель – май во время действия ограничений, связанных с пандемией. Шибаев также отмечает, что отложенный спрос продолжит действовать и в августе.

Лидерами продаж в классе премиум стали ЖК Capital Towers, Lucky, «Жизнь на Плющихе», Neva Towers и «Садовые кварталы». В сегменте де-люкс – «Полянка 44», Cameo Moscow Villas, White Khamovmiki, Carre Blanc, Ordynka 25, Turandot Residence и Artisan.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных