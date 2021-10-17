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Сочи стал лидером по росту цен на недвижимость в России

Ведомости

Сочи, Кемерово и Рязань вошли в топ-3 городов России с наиболее заметным ростом цены квадратного метра вторичного жилья. Аналитики ЦИАНа проследили изменение цен с начала 2021 г. и сравнили стоимость недвижимости в городах с населением от 500 000 человек. 

Рейтинг для «РБК-Недвижимости» аналитики составили на основе объявлений, которые размещены в базе ЦИАНа. Так, квадратный метр жилья в Сочи подорожал на 55%. В январе он стоил 154 500 руб., а к октябрю вырос до 239 600 руб.

В Кемерово рост составил 23,2% (67 200 руб.), в Рязани — 22,6% (61 800 руб.). Далее в рейтинге следуют Новокузнецк и Пенза. Москва расположилась на последнем, 38-м месте с 2,5% роста — «квадрат» вторичного жилья подорожал  в столице с 254 700 до 261 400 руб.

Ранее по теме: Элитное жилье в Сочи оказалось почти на треть дороже московского

Глава аналитического центра ЦИАНа Алексей Попов отметил, что Москва закономерно находится в конце списка. 

«Чем выше изначальная стоимость, тем сложнее повышать цены, особенно на фоне действия льготной ипотеки на первичном рынке, а также роста процентных ставок по выдаваемым кредитам», — пояснил Попов.

Ранее аналитики ЦИАНа сообщили, что самая высокая стоимость квадратного метра жилья в России зафиксирована в монолитных домах, высотках и в зданиях дореволюционной постройки.  В монолитных зданиях квадратный метр стоит в среднем 151 100 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных