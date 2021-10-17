Сочи стал лидером по росту цен на недвижимость в России

Сочи, Кемерово и Рязань вошли в топ-3 городов России с наиболее заметным ростом цены квадратного метра вторичного жилья. Аналитики ЦИАНа проследили изменение цен с начала 2021 г. и сравнили стоимость недвижимости в городах с населением от 500 000 человек.