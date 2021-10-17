Сочи стал лидером по росту цен на недвижимость в России
Сочи, Кемерово и Рязань вошли в топ-3 городов России с наиболее заметным ростом цены квадратного метра вторичного жилья. Аналитики ЦИАНа проследили изменение цен с начала 2021 г. и сравнили стоимость недвижимости в городах с населением от 500 000 человек.
Рейтинг для «РБК-Недвижимости» аналитики составили на основе объявлений, которые размещены в базе ЦИАНа. Так, квадратный метр жилья в Сочи подорожал на 55%. В январе он стоил 154 500 руб., а к октябрю вырос до 239 600 руб.
В Кемерово рост составил 23,2% (67 200 руб.), в Рязани — 22,6% (61 800 руб.). Далее в рейтинге следуют Новокузнецк и Пенза. Москва расположилась на последнем, 38-м месте с 2,5% роста — «квадрат» вторичного жилья подорожал в столице с 254 700 до 261 400 руб.
Глава аналитического центра ЦИАНа Алексей Попов отметил, что Москва закономерно находится в конце списка.
«Чем выше изначальная стоимость, тем сложнее повышать цены, особенно на фоне действия льготной ипотеки на первичном рынке, а также роста процентных ставок по выдаваемым кредитам», — пояснил Попов.
Ранее аналитики ЦИАНа сообщили, что самая высокая стоимость квадратного метра жилья в России зафиксирована в монолитных домах, высотках и в зданиях дореволюционной постройки. В монолитных зданиях квадратный метр стоит в среднем 151 100 руб.