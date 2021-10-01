Аналитики описали дома с самыми дорогими квартирами в России

Если смотреть по количеству этажей, то самая высокая стоимость квадратного метра недвижимости отмечается в строениях, где больше 15 этажей, — 162 700 руб. В домах с 11-15 этажами показатель составляет 149 000 руб. за кв. м. При этом аналитики отметили, что в городах-миллионниках наиболее дорогие квартиры расположены не в высотках, поскольку таковые чаще всего находятся на окраинах, а в 6-8 этажных домах, стоящих ближе к центру. В среднем же по России квадратный метр недвижимости в подобных постройках стоит 144 800 руб.