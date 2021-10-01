Аналитики описали дома с самыми дорогими квартирами в России
Самая высокая стоимость квадратного метра жилья в России зафиксирована в монолитных домах, высотках и в зданиях дореволюционной постройки, говорится в исследовании аналитиков сервиса по поиску недвижимости «Циан» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Эксперты оценили дома в стране по разным характеристикам — типу, году строительства и этажности. По первому критерию лидируют монолитные здания, где квадратный метр стоит в среднем 151 100 руб. Далее следуют блочные постройки, однако там цена ниже почти в два раза — 80 600 руб. за кв. м. В панельных домах квадратный метр продается в среднем за 77 700 руб., а в кирпичных — за 67 300 руб. Самая недорогая недвижимость в постройках с деревянными стенами — 43 900 руб. за кв. м.
По году строительства наиболее высокая стоимость квадратного метра зафиксирована в домах, возведенных до 1917 г., то есть до революции. Она составляет 126 400 руб.
«Большинство из них расположены в Москве и Санкт-Петербурге в центральных районах, чем и объясняется такая цена. Только в городах-миллионниках рыночная цена квадратного метра в дореволюционных домах максимальна (в первую очередь за счет Москвы). В других городах самые дорогие квартиры расположены в современных домах, построенных после 2008 г.», — пояснили аналитики.
В среднем в зданиях 1992-2008 гг. постройки квадратный метр жилья стоит 81 400 руб., а в возведенных после 2008 г. — 75 900 руб. Наиболее низкая цена зафиксирована в домах 1930-1957 гг. — 60 900 руб. за кв. м.
Если смотреть по количеству этажей, то самая высокая стоимость квадратного метра недвижимости отмечается в строениях, где больше 15 этажей, — 162 700 руб. В домах с 11-15 этажами показатель составляет 149 000 руб. за кв. м. При этом аналитики отметили, что в городах-миллионниках наиболее дорогие квартиры расположены не в высотках, поскольку таковые чаще всего находятся на окраинах, а в 6-8 этажных домах, стоящих ближе к центру. В среднем же по России квадратный метр недвижимости в подобных постройках стоит 144 800 руб.
Жилье в 9-10-этажных зданиях продается примерно за 82 700 руб. Наименьшая стоимость недвижимости в 1-2-этажных и 3-5-этажных строениях — 75 800 и 68 700 руб. за кв. м соответственно.
Ранее, 22 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что с начала пандемии коронавируса на фоне ажиотажного спроса на недвижимость из-за низких ставок по ипотечным программам квадратный метр жилья в России в среднем подорожал на 39%. При этом за семь предыдущих лет — с 2013 по 2020 г. — показатель вырос на 33%, отметила она.