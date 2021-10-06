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Элитное жилье в Сочи оказалось почти на треть дороже московского

Ведомости

Цены на элитное жилье в Сочи по итогам III квартала этого года на 30% выше, чем в Москве, сообщил РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank. В Москве стоимость 1 кв. м в элитных квартирах на первичном рынке в среднем составляет 1,2 млн руб., в Сочи – 1,57 млн руб. Цены на элитное жилье в Сочи в 3,5 раза выше, чем в Санкт-Петербурге, и более чем в 10 раз выше, чем в Калининграде.

Стоимость элитных квартир в Сочи превысила цены в Москве из-за ограниченного предложения в курортном городе. По данным компании, в Москве продается 1600 квартир в элитных домах, в Сочи – 200. Общая площадь предложения в Москве составляет 216 700 кв. м, в Сочи – 24 000.

Цены на элитную недвижимость в Сочи превысили московские до пандемии, однако не так сильно. По итогам 2018 г. разрыв составлял 6%: 840 000 руб. за 1 кв. м против 787 000 руб. Разница увеличилась по итогам прошлого года: в Москве 1 кв. м элитного жилья стоил 890 000 руб., в Сочи – больше 1 млн.

Руководитель офиса «Миэль» в Сочи Ислам Казаков подтвердил, что в Сочи элитное жилье дороже, чем в Москве. Жилье в Сочи дороже из-за географического положения города, в котором мало земли для строительства, и из-за запрета на строительство многоквартирных домов.

Если сравнивать все классы жилья, то самые высокие средние цены в Москве. По данным Росстата, по итогам II квартала квартиры на первичном рынке в Москве стоили в среднем 277 000 руб. за 1 кв. м, в Краснодарском крае – 74 000 руб.

Ранее по теме: Предложение на московском рынке элитного жилья достигло антирекорда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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