Элитное жилье в Сочи оказалось почти на треть дороже московского

Цены на элитное жилье в Сочи по итогам III квартала этого года на 30% выше, чем в Москве, сообщил РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank. В Москве стоимость 1 кв. м в элитных квартирах на первичном рынке в среднем составляет 1,2 млн руб., в Сочи – 1,57 млн руб. Цены на элитное жилье в Сочи в 3,5 раза выше, чем в Санкт-Петербурге, и более чем в 10 раз выше, чем в Калининграде.