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Предложение на московском рынке элитного жилья достигло антирекорда

Это связано с большим числом сделок в начале года и отсутствием новых проектов
Дарья Молоткова
Земельных участков, на которых можно было бы построить элитное жилье, становится все меньше / Евгений Разумный / Ведомости

Предложение на московском рынке элитного жилья в III квартале снизилось до 217 000 кв. м, что на 36% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, это наиболее низкий квартальный показатель за последние пять лет: до этого минимум в 230 000 кв. м был зафиксирован в апреле – июне 2016 г. Схожие цифры и у «Донстроя»: с июля по сентябрь в продаже находилось 229 287 кв. м элитного жилья, что на 31% меньше год к году. Региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев приводит еще меньшие цифры. По его словам, объем предложения в III квартале снизился почти втрое год к году и составил 69 000 кв. м.

Опрошенные «Ведомостями» консультанты связывают снижение с отсутствием новых проектов. В начале года был повышенный спрос на такие объекты, и значительный объем жилья был распродан. Так, в марте число заявок на элитное жилье достигло максимума в 253 000 кв. м, указывает представитель «Донстроя». По данным Savills, с начала года было закрыто 625 сделок по покупке элитной недвижимости, что на 38% больше, чем в прошлом году. Такой рост управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин объясняет реализацией отложенного спроса, который возник в связи с пандемией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных