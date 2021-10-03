Предложение на московском рынке элитного жилья достигло антирекорда

Предложение на московском рынке элитного жилья в III квартале снизилось до 217 000 кв. м, что на 36% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, это наиболее низкий квартальный показатель за последние пять лет: до этого минимум в 230 000 кв. м был зафиксирован в апреле – июне 2016 г. Схожие цифры и у «Донстроя»: с июля по сентябрь в продаже находилось 229 287 кв. м элитного жилья, что на 31% меньше год к году. Региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев приводит еще меньшие цифры. По его словам, объем предложения в III квартале снизился почти втрое год к году и составил 69 000 кв. м.