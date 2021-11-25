Газета
Недвижимость

Экс-глава Optima Development Худоян получил шесть лет колонии за мошенничество

Ведомости

Коптевский районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима экс-главу Optima Development Альберта Худояна, признав его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом говорится в сообщении прокуратуры Москвы, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства. 

«Коптевским районным судом Альберт Худоян осужден за мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере к 6 годам лишения свободы со штрафом 800 000 руб.», — отмечается в сообщении. 

Руководителя компании «Авиасити» Сергея Коноплева признали соучастником Худояна, суд приговорил его к трем годам колонии общего режима и штрафу в 200 000 руб. Прокуратура запрашивала девять лет для Худояна и восемь с половиной для Коноплева.

Уголовное дело в отношении Худояна было возбуждено летом 2019 г. из-за махинации с землей, на которой возводится ЖК «Прайм парк» на Ленинградском проспекте в Москве. Ущерб от мошенничества следствие оценивало в 4,3 млрд руб.

По данным газеты «Коммерсантъ», в 2016 г. Худоян обманул своих партнеров и при содействии Коноплева передал земельные участки стоимостью 4,2 млрд руб. третьим лицам под видом погашения искусственно созданной задолженности. По словам адвокатов, дело Худояна связано с делом его бизнес-партнера, экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Пострадавшим по делу Самиева стал футболист «Краснодара» Федор Смолов, которому экс-депутат продал квартиру в элитном жилом комплексе Москвы. Впоследствии оказалось, что она находится в залоге у банка.

Компания Optima Development занимается проектом «Прайм парк» на Ленинградском проспекте в Москве. В марте 2019 г. девелопер продал его компании А1 — инвестподразделению «Альфа-групп». В портфеле проектов Optima Development есть также один из самых больших ТЦ на юге России – OZ Mall (Краснодар). 

По делу Худояна также проходили два генерала МВД Александр Бирюков и Александр Краковский, которых Следственный комитет обвинил в злоупотреблении полномочиями и получении взятки на сумму в 10 млн руб. По версии следствия, в 2019 г. они содействовали в переводе Худояна под домашний арест. Экс-генералы больше года провели в СИЗО, но в июне 2021 г. суд поместил их под домашний арест. 

Бирюков и Красовский были заместителями экс-замминистра внутренних дел Александра Романова. Он возглавлял Следственный департамент МВД, но после ареста Бирюкова и Красовского Романов был освобожден от должности указом президента России в апреле 2020 г. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных