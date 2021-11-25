Экс-глава Optima Development Худоян получил шесть лет колонии за мошенничество
Коптевский районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима экс-главу Optima Development Альберта Худояна, признав его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом говорится в сообщении прокуратуры Москвы, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«Коптевским районным судом Альберт Худоян осужден за мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере к 6 годам лишения свободы со штрафом 800 000 руб.», — отмечается в сообщении.
Руководителя компании «Авиасити» Сергея Коноплева признали соучастником Худояна, суд приговорил его к трем годам колонии общего режима и штрафу в 200 000 руб. Прокуратура запрашивала девять лет для Худояна и восемь с половиной для Коноплева.
Уголовное дело в отношении Худояна было возбуждено летом 2019 г. из-за махинации с землей, на которой возводится ЖК «Прайм парк» на Ленинградском проспекте в Москве. Ущерб от мошенничества следствие оценивало в 4,3 млрд руб.
По данным газеты «Коммерсантъ», в 2016 г. Худоян обманул своих партнеров и при содействии Коноплева передал земельные участки стоимостью 4,2 млрд руб. третьим лицам под видом погашения искусственно созданной задолженности. По словам адвокатов, дело Худояна связано с делом его бизнес-партнера, экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Пострадавшим по делу Самиева стал футболист «Краснодара» Федор Смолов, которому экс-депутат продал квартиру в элитном жилом комплексе Москвы. Впоследствии оказалось, что она находится в залоге у банка.
Компания Optima Development занимается проектом «Прайм парк» на Ленинградском проспекте в Москве. В марте 2019 г. девелопер продал его компании А1 — инвестподразделению «Альфа-групп». В портфеле проектов Optima Development есть также один из самых больших ТЦ на юге России – OZ Mall (Краснодар).
По делу Худояна также проходили два генерала МВД Александр Бирюков и Александр Краковский, которых Следственный комитет обвинил в злоупотреблении полномочиями и получении взятки на сумму в 10 млн руб. По версии следствия, в 2019 г. они содействовали в переводе Худояна под домашний арест. Экс-генералы больше года провели в СИЗО, но в июне 2021 г. суд поместил их под домашний арест.
Бирюков и Красовский были заместителями экс-замминистра внутренних дел Александра Романова. Он возглавлял Следственный департамент МВД, но после ареста Бирюкова и Красовского Романов был освобожден от должности указом президента России в апреле 2020 г.