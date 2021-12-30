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Путин подписал закон о продлении льгот для застройщиков домов обманутых дольщиков

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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении льготных условий для застройщиков, которые достраивают дома обманутым дольщикам. Согласно закону, таким застройщикам продлено до 1 января 2024 г. право арендовать земельные участки без проведения торгов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данные льготы были введены в 2018 г., изначально предполагалось, что они будут действовать до 1 января 2022 г. В пояснительной записке к документу отмечается, что на сегодняшний день в стране насчитывается от 80 000 до 100 000 обманутых дольщиков.

«В связи с чем правительством РФ совместно с регионами принято обязательство решить проблему обманутых граждан — участников долевого строительства к концу 2023 года, для чего необходимо продлить срок применения данного режима до 1 января 2024 года», — говорится в пояснительной записке.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что правительство планирует решить проблему обманутых дольщиков в 2023 г. В России всего насчитывалось 200 000 обманутых дольщиков, в 2019 г. были решены проблемы 16 000, в 2020 г. – 48 000. По словам вице-премьера, в Москве проблемы обманутых дольщиков и достройки проблемных домов в основном решены.

Ранее по теме: На достройку домов и компенсации дольщикам направят более 3,6 млрд рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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