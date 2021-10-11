На достройку домов и компенсации дольщикам направят более 3,6 млрд рублей
Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение предоставить квартиры и компенсации почти 1,7 тыс. дольщикам, следует из публикации пресс-службы Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
Эти деньги позволят помочь 1688 гражданам, которые приобрели жилье в Ярославской, Ростовской, Омской, Московской и Владимирской областях, Красноярском, Краснодарском крае и Республике Башкортостан, приводятся слова председателя набсовета, зампредседателя правительства Марата Хуснуллина
В ней также уточнили, что планируется достроить пять домов, по которым пострадавшими числятся 391 человек. А по 15 объектам будут выплачены компенсации, которые смогут получить 1297 человек. Как сказано в сообщении фонда, обязательства перед указанными гражданами не выполнили 14 застройщиков. Всего на финансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков планируется направить более 3,6 млрд руб.
В сентябре в пресс-службе Фонда сообщали, что на восстановление прав свыше 1400 человек, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, направят более 3,9 млрд руб. Указывалось, что эти дольщики находятся в Калужской, Ростовской, Ивановской и Московской областях, Хабаровском крае и Республике Башкортостан.
Ранее Хуснуллин заявил, что правительство планирует решить проблему обманутых дольщиков в 2023 г. В России насчитывалось 200 000 обманутых дольщиков, в 2019 г. были решены проблемы 16 000, в 2020 г. – 48 000. По его словам, в Москве проблемы обманутых дольщиков и достройки проблемных домов в основном решены.