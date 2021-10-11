На достройку домов и компенсации дольщикам направят более 3,6 млрд рублей

В ней также уточнили, что планируется достроить пять домов, по которым пострадавшими числятся 391 человек. А по 15 объектам будут выплачены компенсации, которые смогут получить 1297 человек. Как сказано в сообщении фонда, обязательства перед указанными гражданами не выполнили 14 застройщиков. Всего на финансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков планируется направить более 3,6 млрд руб.