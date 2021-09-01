На помощь обманутым дольщикам направят 3,9 млрд рублей

Как отметил генеральный директор фонда Константин Тимофеев, в рамках этой работы будут достроены 12 домов, квартиры в которых получат 891 человек. Еще по семи домам планируются выплаты компенсаций. На них смогут претендовать 555 человек. Список домов, которые будут достроены, а также домов, по которым будут выплачены компенсации, размещен на сайте фонда.