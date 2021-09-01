На помощь обманутым дольщикам направят 3,9 млрд рублей
На восстановление прав свыше 1400 человек, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, направят более 3,9 млрд руб., следует из публикации пресс-службы Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
«На финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан будет направлено 3 919 млн рублей, в том числе 1 962 млн рублей – на выплаты денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы.
По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, фонд принял решение восстановить права 1 446 человек из шести российских субъектов.
«Наблюдательный совет принял решение восстановить права 1 446 человек, купивших жилье в 19 домах в шести субъектах РФ. Это Калужская, Ростовская, Ивановская и Московская области, Хабаровский край и Республика Башкортостан», – рассказал Хуснуллин.
Как отметил генеральный директор фонда Константин Тимофеев, в рамках этой работы будут достроены 12 домов, квартиры в которых получат 891 человек. Еще по семи домам планируются выплаты компенсаций. На них смогут претендовать 555 человек. Список домов, которые будут достроены, а также домов, по которым будут выплачены компенсации, размещен на сайте фонда.
Ранее Хуснуллин заявил, что правительство планирует решить проблему обманутых дольщиков в 2023 г. В России насчитывалось 200 000 обманутых дольщиков, в 2019 г. были решены проблемы 16 000, в 2020 г. – 48 000. По его словам, в Москве проблемы обманутых дольщиков и достройки проблемных домов в основном решены.
В России с лета 2019 г. действуют новые правила финансирования многоквартирного строительства. Теперь при покупке квартиры в строящемся доме гражданин перечисляет деньги не напрямую застройщику, а на специальный банковский счет эскроу, где они хранятся до сдачи дома в эксплуатацию. В случае банкротства девелопера средства в полном объеме возвращаются гражданам, что исключает появление новых обманутых дольщиков.