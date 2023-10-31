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Недвижимость

В России спрос на микроквартиры вырос на 15%

Ведомости

В России рост спроса на квартиры площадью до 30 кв. м достигает 15%. С начала 2023 г. в Москве их популярность увеличилась почти в три раза, а в Санкт-Петербурге – на 50%, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По данным компании «Метриум», в столице России с января спрос на микроквартиры вырос в три раза. Исполнительный директор «НДВ супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева оценила увеличение показателя в 2,7 раза. Она уточнила, что в январе в Москве было продано 675 таких квартир, а в сентябре – 1843.

Отмечается, что больше всего спрос вырос в бизнес-классе и комфорт-классе – в 3,6 раза и 2,5 раза соответственно. Порог входа в такие сделки в комфорт-классе составляет от 3,8 млн руб., в бизнес-классе – от 8,6 млн руб., добавила Подкидышева.

Согласно оценке GloraX, в Санкт-Петербурге с января по октябрь спрос на микроквартиры увеличился более чем на 50% относительно того же периода 2022 г. 

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В целом по России популярность такой недвижимости выросла за последний месяц на 10-15%, отметил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. По его словам, повышенный интерес к микроквартирам связан с их дешевизной, что становится актуальным для покупателей в связи с увеличением требований банков к минимальному размеру первоначального взноса и снижением сумм ранее одобренных ипотечных кредитов. 

Также такие объекты покупают инвесторы, которые на фоне инфляции хотят вложить деньги в недвижимость и при этом не брать ипотеку. Этот формат недвижимости наиболее ликвидный и востребованный на рынке аренды, отметил Зайцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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