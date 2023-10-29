Собянин сообщил о досрочном выполнении плана по вводу жилья в Москве

С начала 2023 г. года в Москве, как уточнил Собянин, построили и ввели в эксплуатацию 10,7 млн кв. м недвижимости, в том числе более 5 млн кв. м жилья. По его словам, опережения показателей по недвижимости фиксировались уже к сентябрю, сейчас они превысили плановые цифры и по жилым домам.