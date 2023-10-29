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Недвижимость

Собянин сообщил о досрочном выполнении плана по вводу жилья в Москве

Ведомости

Москва досрочно выполнила годовой план по вводу жилья в Москве, построено свыше 10 млн кв. м недвижимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

С начала 2023 г. года в Москве, как уточнил Собянин, построили и ввели в эксплуатацию 10,7 млн кв. м недвижимости, в том числе более 5 млн кв. м жилья. По его словам, опережения показателей по недвижимости фиксировались уже к сентябрю, сейчас они превысили плановые цифры и по жилым домам.

За последние пять лет объем жилого строительства в Москве вырос вдвое, добавил глава города.

«Это еще раз доказывает, что сфера строительства города остается стабильной и динамично развивается, несмотря на введенные в отношении нашей страны международные ограничения», – написал он.

Ранее Собянин заявлял, что в 2023 г. по программе реновации в Москве планируют построить 1 млн кв. м жилья и снести около 200 старых домов. В августе он сообщил, что свыше 4700 москвичей, проживающих в центре столицы, получат по программе реновации новое жилье. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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