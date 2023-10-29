Собянин сообщил о досрочном выполнении плана по вводу жилья в Москве
Москва досрочно выполнила годовой план по вводу жилья в Москве, построено свыше 10 млн кв. м недвижимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
С начала 2023 г. года в Москве, как уточнил Собянин, построили и ввели в эксплуатацию 10,7 млн кв. м недвижимости, в том числе более 5 млн кв. м жилья. По его словам, опережения показателей по недвижимости фиксировались уже к сентябрю, сейчас они превысили плановые цифры и по жилым домам.
За последние пять лет объем жилого строительства в Москве вырос вдвое, добавил глава города.
«Это еще раз доказывает, что сфера строительства города остается стабильной и динамично развивается, несмотря на введенные в отношении нашей страны международные ограничения», – написал он.
Ранее Собянин заявлял, что в 2023 г. по программе реновации в Москве планируют построить 1 млн кв. м жилья и снести около 200 старых домов. В августе он сообщил, что свыше 4700 москвичей, проживающих в центре столицы, получат по программе реновации новое жилье.