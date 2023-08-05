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Общество

Более 4700 человек получат жилье по программе реновации в центре Москвы

Ведомости

Свыше 4700 москвичей, проживающих в центре столицы, получат новое жилье по программе реновации, заявил мэр города Сергей Собянин.

«Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся сейчас оформляют необходимые документы», – написал он в своем Telegram-канале.

Большая часть правообладателей нового жилья (более 3000 человек) приходится на Пресненский район, еще 800 – на Басманный, а на Таганский и Красносельский — больше 720 и почти 200 соответственно.

Всего в центре Москвы расселили уже 30 старых домов, их прежние жители переехали в новостройки в кварталах с развитой инфраструктурой.

Программа реновации реализуется в Москве с 2017 г. В нее включено 5175 домов, более 350 000 квартир, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые жильцы въехали в новые дома в феврале 2018 г. В тройке лидеров по темпам заселения по итогам 2022 г. оказались Юго-Восточный (38 домов), Западный (32) и Восточный (26) округа.

Ранее Собянин заявлял, что в 2023 г. по программе реновации в Москве планируют построить 1 млн кв. м жилья и снести около 200 старых домов. «На месте снесенных пятиэтажек будет строиться уже второй этап, более динамичный, еще более объемный», – говорил мэр Москвы. Он также отмечал, что первый этап программы будет завершен в 2023-2024 гг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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