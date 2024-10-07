Матвиенко призвала уходить от мегастроек в целях экономии

«Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. <…> Надо уходить от практики мегастроек. Это хорошо. Будем жить лучше – будем строить. А сейчас давайте обращать внимание на экономию, и чтобы за те деньги, которые есть, максимально обеспечить доступность людей к объектам спорта. Это касается и всех других сфер», – сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).