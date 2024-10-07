Матвиенко призвала уходить от мегастроек в целях экономии
Регионам нужно не соревноваться друг с другом в строительстве масштабных спортивных объектов, а экономить деньги и возводить больше доступных для людей площадок. Об этом на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2025 г. и на плановый период 2026–2027 гг. заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что эта же рекомендация касается и других сфер.
«Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. <…> Надо уходить от практики мегастроек. Это хорошо. Будем жить лучше – будем строить. А сейчас давайте обращать внимание на экономию, и чтобы за те деньги, которые есть, максимально обеспечить доступность людей к объектам спорта. Это касается и всех других сфер», – сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).
Она подчеркнула, что особенно ее рекомендация касается региональных властей.
Правительство России 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с главным финансовым документом в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие законопроекты, имеющие определяющее значение для государственных финансов. В планах кабмина – наращивание расходов бюджета в следующем году до 41,47 трлн руб. с 39,4 трлн руб. в 2024 г. (значение скорректировано по сравнению с действующим законом).