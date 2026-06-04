Файзуллин рассказал о снижении объема незавершенного строительства в России
Объем незавершенного строительства в России снизился до 300 млрд руб. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» в рамках ПМЭФа.
Прежде объем незавершенного строительства в стране составлял примерно 4,6 трлн руб., из которых 315 млрд руб. – за счет федерального бюджета. «Сегодня у нас на 106-м счете осталось чуть больше 300 млрд руб.», – сказал он.
Министерство и регионы в условиях «турбулентности» по стоимости ресурсов следят за тем, чтобы не появилась новая «незавершенка». По его словам, ежегодно принимаются решения, от которых объекты начинают финансироваться в федеральной части: «Аналогично по этой же методике отрабатывают регионы по своим деньгам».
В прошлом году президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с незавершенными стройками и попросил передать ему данные о таких объектах. В феврале этого года Путин поручил провести анализ незавершенных объектов социальной инфраструктуры, после чего представить предложения для их завершения и сдачи в эксплуатацию.