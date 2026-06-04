Файзуллин рассказал о снижении объема незавершенного строительства в России

Министерство и регионы в условиях «турбулентности» по стоимости ресурсов следят за тем, чтобы не появилась новая «незавершенка». По его словам, ежегодно принимаются решения, от которых объекты начинают финансироваться в федеральной части: «Аналогично по этой же методике отрабатывают регионы по своим деньгам».