Гражданство за инвестиции - почему выбирают Сент-Китс и Невис

Покупка недвижимости на сумму не менее $ 400 тысяч с возможностью продать ее через пять лет. Размер инвестиций может быть уменьшен в два раза (до $ 200 тысяч) при условии паритетного инвестирования, т.е. при наличии партнера, готового вложить равную сумму в тот же объект. В этом случае средства можно будет изъять только через семь лет. Дополнительно к основной сумме необходимо оплатить госпошлину в размере $ 35 тысяч, если заявитель один, или $ 75 тысяч, если в заявку включены члены его семьи (супруга и двое детей). Как было отмечено выше, личное присутствие заявителя на территории страны для получения гражданства не требуется. Однако, если при подаче заявки выбрана опция инвестиций в недвижимость, посетить острова крайне желательно. Это поможет на месте подобрать объект либо оценить перспективы капиталовложений.