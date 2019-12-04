Гражданство за инвестиции - почему выбирают Сент-Китс и Невис
По сравнению с европейскими конкурентами Сент-Китс и Невис на рынке инвестиционного гражданства выглядит весьма скромно. На его площади свободно может разместиться разве что российский Тобольск, а количество жителей едва дотягивает до пятидесяти тысяч. Тем не менее это крохотное государство, расположенное на островах Карибского архипелага, с 1984 года по сей день является знаковой фигурой для тех, кто мечтает получить еще один паспорт. В качестве одного из ведущих игроков рынка второго гражданства Сент-Китс и Невис регулярно попадает в ТОП-3 различных международных рейтингов, а его паспортная программа считается «платиновым стандартом».
Причины популярности:
Паспорт этого государства дает право свободного пересечения более 150 границ. Среди подписантов соглашения о безвизе с островами значатся Великобритания, страны Шенгенской зоны, Гонконг, члены КАРИКОМ и др.
Сент-Китс и Невис славится политической, экономической стабильностью и мягким налоговым климатом, при котором наследство, дарение, а также прирост капитала налогами не облагаются, а подоходный взимается только с доходов граждан, полученных на территории островов.
Один из самых низких в мире порогов вхождения в программу: достаточно всего $ 195 тысяч, чтобы семья из 4 человек получила гражданство навсегда (то есть с правом наследования последующими поколениями).
Процесс получения гражданства Сент-Китс и Невис полностью дистанционный: подача заявки, уведомление о решении властей, а также получение паспортов происходят через аккредитованных лиц. Замена паспорта, которая происходит каждые десять лет, также производится дистанционно – новые документы доставляются почтой.
От момента подачи заявления до предоставления гражданства Сент-Китс и Невис проходит от трех месяцев до полугода. По темпам рассмотрения документов в данном регионе острова уступают лишь Гренаде.
Сколько и куда инвестировать
Ураганы Ирма и Мария, изрядно потрепавшие инфраструктуру островов несколько лет назад, привели к тому, что участие в паспортной программе Сент-Китс и Невис подешевело. До недавнего времени гражданство для всей семьи можно было приобрести всего за $ 150 тысяч. Эта вынужденная мера оказалась весьма действенной: государству удалось привлечь значительные суммы для восстановления разрушенной экономики, а количество заявок на гражданство превзошло все самые смелые ожидания. И хотя льготные условия остались позади, правительством Сент-Китс и Невис было принято решение о разработке новых предложений для инвесторов.
На сегодняшний день актуальными остаются два варианта:
Покупка недвижимости на сумму не менее $ 400 тысяч с возможностью продать ее через пять лет. Размер инвестиций может быть уменьшен в два раза (до $ 200 тысяч) при условии паритетного инвестирования, т.е. при наличии партнера, готового вложить равную сумму в тот же объект. В этом случае средства можно будет изъять только через семь лет. Дополнительно к основной сумме необходимо оплатить госпошлину в размере $ 35 тысяч, если заявитель один, или $ 75 тысяч, если в заявку включены члены его семьи (супруга и двое детей). Как было отмечено выше, личное присутствие заявителя на территории страны для получения гражданства не требуется. Однако, если при подаче заявки выбрана опция инвестиций в недвижимость, посетить острова крайне желательно. Это поможет на месте подобрать объект либо оценить перспективы капиталовложений.
Дотации в государственный фонд, основная цель которого – развитие туризма, альтернативной энергетики, модернизация здравоохранения и решение проблем системы образования. Минимальный взнос составляет $ 150 тысяч. Этого достаточно, чтобы паспорт Сент-Китс и Невис получил единственный заявитель. За паспорт для супруги нужно доплатить $ 25 тысяч, для каждого из двоих детей – по $ 10 тысяч.
Проверки на благонадежность
Сохранению репутации «платинового стандарта» во многом способствует тщательная проверка инвесторов и легитимности происхождения их капитала. Стоит эта процедура $ 7,5 тысяч для главного заявителя и по $ 4 тысячи за каждого члена семьи старше 16 лет. За ускоренную проверку придется заплатить $ 25 и $ 20 тысяч соответственно. В случае отказа в присвоении гражданства Сент-Китс и Невис средства, потраченные на проверки, не возвращаются.
Кого может интересовать гражданство Сент-Китс и Невис
Участие в паспортной программе может быть полезно лицам, которые заинтересованы в мобильности, свободе передвижения по миру, а также фрилансерам, дауншифтерам и др. Кроме того, получение гражданства Сент-Китс и Невис, может быть интересно предпринимателям, стремящимся открыть новые горизонты для ведения бизнеса, оптимизировать налоги, создать запасной аэродром на случай каких-либо потрясений, а также получить возможность пользоваться услугами иностранных банков.
Статья подготовлена компанией «Элма Глобал»