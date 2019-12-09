Что такое Рейтинг Генеральных Директоров и зачем он нужен
В апреле 2019 года журнал «Генеральный Директор» запустил рейтинг, в который вошли все руководители компаний России. Андрей Школин, и.о. главного редактора журнала «Генеральный Директор», рассказывает, как и зачем его делали.
В чем польза рейтинга
Соревнование с другими лежит в основе нашей природы. Желание победить двигает вперед цивилизацию. Догоняющий бежит быстрее, чем когда он проходит дистанцию в одиночку.
«Генеральный Директор. Рейтинг» помогает российским руководителям «бежать» быстрее. Вместе с их бизнесами ускорится рост экономики, что сделает лучше жизнь каждого жителя России.
Сотрудники могут ставить оценки своему директору. Это не будет влиять на основной рейтинг, однако результат появится в профиле участника. Большое количество минусов - повод задуматься.
Почему рейтинг выстрелил?
Рейтинги/рэнкинги вызывают большой резонанс.
Рейтинг миллиардеров Forbes каждый год становится главным событием дня. На него ссылаются, его цитируют в течение года. Последний рейтинг «500 самых богатых людей России» журнала «Финанс.» вышел в 2010 году. Но на него до сих пор ссылаются в современных публикациях - можете проверить в поиске по сайту «Ведомостей».
Наш рейтинг не про богатых, а про качественное развитие. В нем сотрудники компаний ищут своих руководителей. Самим участникам интересно сравнить себя с другими. Кто выше в списке: я или конкурент? К чему мне стремиться?
Как результат — увеличение посещаемости сайта по всей России. А значит, рейтинг становится еще и эффективной площадкой для содействия диалогу бизнеса и субъектов развития.
Нам написали из крупной компании, занявшей первое место в своем сегменте. Спрашивали про награждение победителей. Награждение будет 16 декабря, в Москве, а пока в профиле можно скачать диплом.
Как это работает
Это объективный рейтинг, а это значит, что в нем нет голосований, экспертных советов и жюри. Все рассчитывает формула на основе big data.
Два показателя, по которым оцениваются гендиректора: динамика выручки за три года и время работы директором. Необходимые данные мы получаем от ФНС и Росстата.
Однако информация очень отрывочная: одни компании не раскрывают даже выручку, по другим известна только выручка. Небольшой процент компаний отчитывается по двум и более показателям. Из-за этого мы решили не учитывать рентабельность бизнеса, управленческие расходы и ряд других показателей.
Остался параметр, который есть у любого гендиректора, — срок работы на нынешней должности. И параметр, который раскрывает большинство компаний, — выручка. Для рейтинга мы смотрим ее в динамике за три года — не хотим превратиться в список крупнейших российских компаний.
Также мы установили понижающие коэффициенты. В минус руководителю идет участие в реестрах: массовых учредителей и руководителей, дисквалифицированных лиц, недобросовестных поставщиков.
Методика подсчета отдает приоритет директорам молодых бизнесов, которые уже заработали первые 20–40 млн руб., но продолжают расти.
В профиле каждого участника место указано с максимальной детализацией: в конкретном регионе, отрасли и среди компаний такого же размера. Информативнее, чем место по России, проще найти знакомых и сравнить себя с ними.
На днях пришло письмо: у вас ошибка. Видимо, два знакомых между собой директора стали хвастаться своим первым местом в рейтинге по региону в своей отрасли. И сразу не разобрались, что один лидирует среди микропредприятий (число сотрудников до 15 человек), а второй - среди малых (от 16 до 100 человек).
Что еще?
В скором времени участники рейтинга смогут оставлять свои контактные данные. Поставщики найдут клиентов, а заказчики - подрядчиков даже в незнакомом для себя регионе.
Начнем формировать автоматическое резюме для каждого директора: какими компаниями он руководил до своего нынешнего назначения.
Сделаем поиск по ОКВЭД: кликнул на строчку «01.49.7 Разведение дождевых червей.» - и видишь всех директоров, которым этим занимаются. Можно по России в целом, можно в конкретном регионе.
16 декабря проведем Национальную премию «Генеральный Директор Года», на которой наградим лидеров рейтинга, а в рамках нее - деловую сессию «Сила лидера» с участием гуру бизнеса - первыми лицами крупнейших компаний. Они поделятся секретами своих испытаний и опытом принятия сложных решений на пути к созданию непобедимой формулы успеха.
Может измениться даже методика формирования рейтинга, но принцип останется прежним: только официальные данные в основе . Мы обязаны исключить возможность любых подкруток рейтинга, чтобы он оставался объективным.
Актион-МЦФЭР