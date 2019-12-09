Что такое Рейтинг Генеральных Директоров и зачем он нужен

На днях пришло письмо: у вас ошибка. Видимо, два знакомых между собой директора стали хвастаться своим первым местом в рейтинге по региону в своей отрасли. И сразу не разобрались, что один лидирует среди микропредприятий (число сотрудников до 15 человек), а второй - среди малых (от 16 до 100 человек).