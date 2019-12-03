Новые кассационные суды отменяют решения нижестоящих втрое чаще старых

Адвокат Юлий Тай говорит, что примерно таких цифр и ожидал: кассационным судам надо доказать свою эффективность, а кроме того, там нет еще той монолитной сплоченности, которая сложилась в региональных судах. Когда вводились апелляционные арбитражные суды, количество отмен доходило до 30%, напоминает он. Потом, конечно, этот показатель снизился, но никогда не опускался до того уровня, который показывали суды общей юрисдикции. «Дело не в том, чтобы ориентироваться на какую-то определенную цифру, просто я и мои коллеги не верим в идеальное правосудие, – объясняет Тай. – И когда суды возвращали 99% жалоб, это была прежде всего демонстрация неэффективности системы». Он отмечает, что по количеству отмен сейчас лидирует первый кассационный суд в Саратове, где самый смешанный состав судей – среди них есть и ученые, и пришедшие из арбитража. Минимальное количество отмен демонстрирует Седьмой кассационный суд в Челябинске, куда массово перешли судьи местного облсуда.-