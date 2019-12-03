Новые кассационные суды отменяют решения нижестоящих втрое чаще старых
В течение первых двух месяцев с момента введения так называемой сплошной кассации во вновь созданные кассационные суды поступило 28 000 жалоб по гражданским делам, они рассмотрели 4700 жалоб и удовлетворили 734, т. е. 16% от их общего количества, сообщил во вторник председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей в Москве. Для сравнения: в первом полугодии 2019 г. президиумы региональных судов рассмотрели 66 500 жалоб и удовлетворили 3000, т. е. всего 5%. По административным делам из 653 рассмотренных жалоб удовлетворены 128 (20%), в то время как в региональных судах этот показатель был на уровне 4%. «Сейчас еще рано делать выводы, но статистика свидетельствует о правильности введения института сплошной кассации», – подытожил председатель Верховного суда. Данные о пересмотре в кассации решений по уголовным делам пока отсутствуют: по новым правилам рассматривают такие решения, вынесенные после 1 октября, их пока несколько десятков.
Кирилл Титаев из Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге называет эти цифры «обнадеживающими». Проблема заключалась в том, что работа судов оценивается по количеству отмененных решений, а поскольку рассматривавшие кассационные жалобы судьи работали в том же суде, что и вынесшие оспариваемые решения, они были слабо мотивированы к отмене решений своих коллег. Теперь это противоречие снято и, судя по первым данным, не произошло сокращения количества обращений, которого можно было опасаться из-за усложнившейся логистики, рассуждает эксперт. Важно еще понять, насколько частым окажется «фильтр», установленный новыми судами для принятия жалоб к рассмотрению. Ведь кассация проверяет вопросы нарушения права, а не факта, ранее это позволяло судьям отсеивать львиную долю обращений. В любом случае, добавляет Титаев, были все основания ждать улучшений по результатам такого нововведения. Другое дело, что в области гражданского и административного судопроизводства граждане всегда могли рассчитывать на более-менее качественное судебное решение. Основные проблемы судебной системы – в уголовной сфере, отмечает он.
Адвокат Юлий Тай говорит, что примерно таких цифр и ожидал: кассационным судам надо доказать свою эффективность, а кроме того, там нет еще той монолитной сплоченности, которая сложилась в региональных судах. Когда вводились апелляционные арбитражные суды, количество отмен доходило до 30%, напоминает он. Потом, конечно, этот показатель снизился, но никогда не опускался до того уровня, который показывали суды общей юрисдикции. «Дело не в том, чтобы ориентироваться на какую-то определенную цифру, просто я и мои коллеги не верим в идеальное правосудие, – объясняет Тай. – И когда суды возвращали 99% жалоб, это была прежде всего демонстрация неэффективности системы». Он отмечает, что по количеству отмен сейчас лидирует первый кассационный суд в Саратове, где самый смешанный состав судей – среди них есть и ученые, и пришедшие из арбитража. Минимальное количество отмен демонстрирует Седьмой кассационный суд в Челябинске, куда массово перешли судьи местного облсуда.-