Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России

Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в РоссииСоциологи зафиксировали резкий рост недовольства россиян действиями власти
В российском обществе происходят серьезные идеологические изменения. Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам. Об этом говорится в докладе независимой исследовательской группы Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году». Белановский был одним из исследователей, которым удалось предсказать протесты 2011–2012 гг.
Тренд негативного отношения к федеральной власти, начавший формироваться еще в 2011 г. и вновь возникший после «крымского перерыва» в 2018 г., в 2020 г. был резко усилен пандемией коронавирусной инфекции, говорится в исследовании. Хотя власти не были виноваты в ее возникновении, а многие принятые ими меры, вероятно, соответствовали сложившейся обстановке, имидж властей в массовом сознании резко ухудшился. Пропаганда перестала действовать и вызывает все большее неприятие, а основным объектом негативных высказываний стал лично президент Владимир Путин. Главная претензия к нему – что он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает.