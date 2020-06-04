Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России

Тренд негативного отношения к федеральной власти, начавший формироваться еще в 2011 г. и вновь возникший после «крымского перерыва» в 2018 г., в 2020 г. был резко усилен пандемией коронавирусной инфекции, говорится в исследовании. Хотя власти не были виноваты в ее возникновении, а многие принятые ими меры, вероятно, соответствовали сложившейся обстановке, имидж властей в массовом сознании резко ухудшился. Пропаганда перестала действовать и вызывает все большее неприятие, а основным объектом негативных высказываний стал лично президент Владимир Путин. Главная претензия к нему – что он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает.