В России выявили 5462 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 1 августа, превысило 17,5 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,5 млн из них приходится на США, более 2,6 млн – на Бразилию, 1,6 млн – в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 679 000 человек, более 153 000 из них – в США и около 92 000 – в Бразилии.