В России выявили 5462 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 5462 новых случая заражения коронавирусомОбщее число заболевших составляет более 845 000, умерли за сутки 95 пациентов
В России за сутки выявили 5462 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Уточняется, что у 24,8% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни. Общее число случаев заражения в стране составляет 845 443. Умерли за день 95 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 14 058.
За сутки полностью выздоровели 8114 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 646 524 человека. Продолжает лечение 184 861 больной.
В Москве зарегистрировали 690 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 242 049. За сутки выздоровели 1413 больных, лечение продолжают 56 995 человек. Накануне в городе умерли 13 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4473 пациента.
Москва с начала пандемии занимает первую строчку по количеству выявленных случаев COVID-19. Прирост заболевших за сутки в городе также самый большой по всей стране. Кроме столицы больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+202), Ханты-Мансийском автономном округе (+170), Санкт-Петербурге (+161), Нижегородской области (+159), в Московской (+149) и Иркутской (+146) областях, а также в Красноярском крае (+143).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (241 359), Московская область (63 598) и Санкт-Петербург (31 622).
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 1 августа, превысило 17,5 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,5 млн из них приходится на США, более 2,6 млн – на Бразилию, 1,6 млн – в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 679 000 человек, более 153 000 из них – в США и около 92 000 – в Бразилии.