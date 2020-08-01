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В России выявили 5462 новых случая заражения коронавирусом

Общее число заболевших составляет более 845 000, умерли за сутки 95 пациентов
Артем Гирш
Luca Bruno / AP

В России за сутки выявили 5462 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Уточняется, что у 24,8% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни. Общее число случаев заражения в стране составляет 845 443. Умерли за день 95 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 14 058.

За сутки полностью выздоровели 8114 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 646 524 человека. Продолжает лечение 184 861 больной.

В Москве зарегистрировали 690 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 242 049. За сутки выздоровели 1413 больных, лечение продолжают 56 995 человек. Накануне в городе умерли 13 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4473 пациента.

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Москва с начала пандемии занимает первую строчку по количеству выявленных случаев COVID-19. Прирост заболевших за сутки в городе также самый большой по всей стране. Кроме столицы больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+202), Ханты-Мансийском автономном округе (+170), Санкт-Петербурге (+161), Нижегородской области (+159), в Московской (+149) и Иркутской (+146) областях, а также в Красноярском крае (+143).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (241 359), Московская область (63 598) и Санкт-Петербург (31 622).

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 1 августа, превысило 17,5 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,5 млн из них приходится на США, более 2,6 млн – на Бразилию, 1,6 млн – в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 679 000 человек, более 153 000 из них – в США и около 92 000 – в Бразилии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных