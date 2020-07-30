Роспотребнадзор назвал срок гибели коронавируса в воде
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а за 72 часа 99,9% частиц вируса, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Исследования жизнеспособности коронавируса SARS-CoV-2 провели в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Ученые выяснили, что в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. Так, при кипячении частицы полностью уничтожаются.
Накануне на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также неустойчив к температурным изменениям. Ученые из французского Университета Прованса установили, что коронавирус может погибнуть при нагреве до 92 градусов в течение 15 мин. При этом при нагреве до 60 градусов некоторые штаммы COVID-19 способны размножаться.