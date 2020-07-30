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Роспотребнадзор назвал срок гибели коронавируса в воде

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Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а за 72 часа 99,9% частиц вируса, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Исследования жизнеспособности коронавируса SARS-CoV-2 провели в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ученые выяснили, что в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. Так, при кипячении частицы полностью уничтожаются.

Накануне на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также неустойчив к температурным изменениям. Ученые из французского Университета Прованса установили, что коронавирус может погибнуть при нагреве до 92 градусов в течение 15 мин. При этом при нагреве до 60 градусов некоторые штаммы COVID-19 способны размножаться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных