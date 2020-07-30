Роспотребнадзор назвал срок гибели коронавируса в воде

Накануне на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также неустойчив к температурным изменениям. Ученые из французского Университета Прованса установили, что коронавирус может погибнуть при нагреве до 92 градусов в течение 15 мин. При этом при нагреве до 60 градусов некоторые штаммы COVID-19 способны размножаться.