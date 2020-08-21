В России за сутки выявили 4870 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4870 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 90 пациентов, продолжают лечение более 169 000 человек
В России за сутки выявили 4870 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 946 976. Умерли за день 90 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 189.
Вчера, 20 августа, оперштаб сообщил о 4785 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 690 случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве было выявлено 255 826 заболевших, из них 48 389 продолжают лечение. 202 727 человек выздоровели, число смертей в столице от COVID-19 составляет 4710.
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+181), Подмосковье (+151), Ставропольский край (+132) и Ростовская область (+128).
Наибольшее число больных коронавирусом за весь период пандемии зарегистрировано в Москве, Подмосковье – 66 692 и Санкт-Петербурге – 34 828.
По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано около 22,7 млн случаев заражения коронавирусом, около 794 000 человек погибли. Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в США – около 5,6 млн человек, Бразилии – 3,5 млн и Индии – 2,9 млн человек.