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В России за сутки выявили 4870 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 90 пациентов, продолжают лечение более 169 000 человек
Дарья Савенкова
Валерий Шарифулин / ТАСС

В России за сутки выявили 4870 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 946 976. Умерли за день 90 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 189.

Вчера, 20 августа, оперштаб сообщил о 4785 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 690 случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве было выявлено 255 826 заболевших, из них 48 389 продолжают лечение. 202 727 человек выздоровели, число смертей в столице от COVID-19 составляет 4710.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+181), Подмосковье (+151), Ставропольский край (+132) и Ростовская область (+128).

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Наибольшее число больных коронавирусом за весь период пандемии зарегистрировано в Москве, Подмосковье – 66 692 и Санкт-Петербурге – 34 828.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано около 22,7 млн случаев заражения коронавирусом, около 794 000 человек погибли. Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в США – около 5,6 млн человек, Бразилии – 3,5 млн и Индии – 2,9 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных