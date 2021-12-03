Опрос: 60% врачей выступают за закрытие границ из-за нового штамма COVID-19

«Мир не может остановиться, мы уже два года живем в полузакрытом состоянии, но все равно все страны страдают от распространения вируса», – говорит заведующий отделением рентгенохирургии в ГКБ №52 врач Александр Ванюков. По его словам, все, кому необходимо пересечь границы, «находят лазейки, летят с тремя пересадками и в итоге встречаются в замкнутом пространстве с куда большим числом людей, чем при отсутствии ограничений».