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Опрос: 60% врачей выступают за закрытие границ из-за нового штамма COVID-19

Роспотребнадзор вводит карантин для прибывших из стран с омикроном
Людмила Сергеева Анна Киселева
Максим Стулов / Ведомости

За закрытие границ и прекращение авиасообщения с другими странами для предотвращения распространения штамма омикрон выступает 60% врачей. Это следует из результатов опроса, который провели медики на закрытом портале «Врачи РФ» (объединяет 650 000 специалистов здравоохранения).

19% считают, что нужно оставить границы открытыми. 21% предложили прекратить доступ только из тех государств, где обнаружен новый штамм коронавируса. Всего в течение 30-31 ноября было опрошено 2792 участника профессионального сообщества.

В федеральном оперативном штабе не ответили на запрос «Ведомостей» о возможном закрытии границ в связи с распространием нового штамма ковида. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 30 ноября о введении 14-дневного карантина для прибывших из стран, с которыми не возобновлено регулярное сообщение, а также из стран, где есть высокий риск инфицирования новым коронавирусом.

79 стран открыты для полетов

По данным Росавиации, по состоянию на 30 ноября в России возобновлено авиасообщение с 71-ной страной мира. С 1 декабря полеты также разрешены в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину, а также на Кубу, в Мексику и Катар. То есть с начала зимы россиянам доступны 79 стран.

Штамм омикрон впервые был обнаружен в Южной Африке, но о случаях смерти от него пока не известно, сообщила 29 ноября ВОЗ.

О прекращении авиасообщения с рядом африканских стран объявили США, Канада, Бразилия, Великобритания, ряд стран Евросоюза, Турция, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, эмират Дубай (ОАЭ) и Бахрейн, страны Юго-Восточной Азии. Израиль и Япония приняли решение временно запретить въезд всем иностранцам.

Россия запретила въезд иностранцам из ряда южноафриканских стран, также жителям Гонконга. Президент Владимир Путин поручил правительству в течение недели подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма COVID-19. Об этом он заявил заявил на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

По словам Путина, необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что экспериментальная работа по разработке вакцины против нового штамма займет не более 10 дней.

Смертность в России за последний год стала рекордной со времен войны

В период с декабря 2020-го по ноябрь 2021 года смертность превысила 2,4 млн человек, а убыль населения приблизилась к 1 млн россиян

Опрошенные «Ведомостями» московские эксперты считают, что закрытие границ – это не лучший способ предотвратить распространение инфекции.

«Сколько бы штаммов еще ни появилось, основные меры защиты остаются прежними: это дистанция, средства индивидуальной защиты, вакцинация, к тому же, производители вакцин ранее заявили, что она защищает от всех модификаций вируса», – заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По мнению Вознесенского, говорить о закрытии границ преждевременно, поскольку нет исследований, которые бы говорили об особо серьезных последствиях для заразившихся омикроном: «Мы уже знаем огромное количество разных штаммов, и с определенной периодичностью узнаем о возникновении новых».

«Мир не может остановиться, мы уже два года живем в полузакрытом состоянии, но все равно все страны страдают от распространения вируса», – говорит заведующий отделением рентгенохирургии в ГКБ №52 врач Александр Ванюков. По его словам, все, кому необходимо пересечь границы, «находят лазейки, летят с тремя пересадками и в итоге встречаются в замкнутом пространстве с куда большим числом людей, чем при отсутствии ограничений».

Директор клиники « Рассвет» Алексей Парамонов считает, что закрытие границ может лишь отсрочить распространение омикрона, и стоит сосредоточиться на исследовании нового штамма. Вирус все равно проникнет в Россию, а закрытие границ явно негативно скажется на экономике, отметил Парамонов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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