Владелец сибирской сети клиник «Омикрон» вряд ли сможет засудить ВОЗ

С ней согласен партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель: «ВОЗ не вводит в оборот товары и услуги под наименованием «омикрон» и не ограничивает в конкуренции сеть клиник под тем же наименованием. Нарицательные обозначения, которые определяют однородные предметы, регистрируются как товарные знаки. Это распространенная практика». Но даже в таком случае нет полной гарантии, что у правообладателя будет эксклюзив на общеупотребительное слово.