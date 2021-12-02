Владелец сибирской сети клиник «Омикрон» вряд ли сможет засудить ВОЗ

Владелец сибирской сети клиник «Омикрон» вряд ли сможет засудить ВОЗЖалобу на организацию из-за названия мутации вируса юристы называют прецедентом
Владелец сибирской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал на российское подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за использования, как он утверждает, названия его организации для обозначения нового штамма коронавируса – тоже омикрон, сообщает новосибирское издание НГС со ссылкой на копию отправленного искового заявления. Это, по мнению владельца сети, негативно влияет на репутацию его компании. Сеть «Омикрон», созданная в 2015 г., насчитывает 11 офтальмологических клиник в Сибири и на Урале.
Иск к ВОЗ был подан 30 ноября в Московский арбитражный суд, сообщило издание НГС. На момент публикации иск зарегистрирован не был, информации нет в картотеке суда. «Ведомости» направили запрос Падару. В пресс-службе российского подразделения ВОЗ и пресс-службе суда на момент публикации материала не ответили на запрос «Ведомостей».
Истец требует запретить российскому подразделению ВОЗ называть новый вариант коронавируса словом «омикрон», пишет НГС. Результат поисковых запросов со словом «омикрон» выдает информацию, которая несет «тревогу, страх, ужас» и не имеет «ничего общего с медицинской деятельностью истца».
Эксперты считают, что этот иск фактически бесперспективный.
Ответственность за незаконное использование товарного знака раскрывает ст. 1515 Гражданского кодекса. Но в ней говорится об экономическом обороте товаров, что совершенно не относится к деятельности ВОЗ – организация не использует слово «омикрон» в экономической деятельности, сказала «Ведомостям» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
С ней согласен партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель: «ВОЗ не вводит в оборот товары и услуги под наименованием «омикрон» и не ограничивает в конкуренции сеть клиник под тем же наименованием. Нарицательные обозначения, которые определяют однородные предметы, регистрируются как товарные знаки. Это распространенная практика». Но даже в таком случае нет полной гарантии, что у правообладателя будет эксклюзив на общеупотребительное слово.
Подача иска больше похожа на PR-ход, считает Учитель. Ведь главная цель регистрации и защиты прав на товарный знак – поддерживать добросовестную конкуренцию на рынке, пояснил он. В данном случае реальной угрозы ей не существует.
По словам Спиридоновой, товарный знак действует только на территории той страны, где его зарегистрировали. Омикрон – международное название нового варианта коронавируса. «Чтобы сохранить права на обозначение своей продукции за границей, нужно закрепить знак за собой и в других странах, например в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности», – сказала она.
В Роспатенте не ответили, есть ли основания для претензий со стороны предпринимателя к ВОЗ.
Падар подает в суд, защищая товарный знак своей компании, не в первый раз. В картотеке арбитражных дел в 2020 г. зарегистрировано исковое заявление Падара к «Еврооптик-Курган». Иск был удовлетворен частично: из запрошенных 2 млн руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак Падар получил 200 000 руб.