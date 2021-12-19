Народный фронт займется поддержкой НКО в регионах

Во всех региональных штабах движения появятся специальные люди, которые занимаются работой с НКО в рамках «Региона заботы», пояснила Федермессер: «Они на региональном уровне будут помогать самым эффективным НКО масштабировать свою работу, обобщать предложения по более эффективной работе некоммерческого сектора». К примеру, осенью ОНФ обратился в Росимущество с предложением отдавать часть таможенного конфиската на благотворительные цели и идея была поддержана, отмечает она: «Теперь наша задача – довести эту инициативу до реализации и создать прозрачный, работающий механизм распределения таких товаров между НКО».