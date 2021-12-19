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Народный фронт займется поддержкой НКО в регионах

ОНФ выбирает социальное направление работы, говорят эксперты
Максим Иванов Анна Нараева
Работа с НКО, в том числе в регионах, перешла в руки Нюты Федермессер / Сергей Карпухин / ТАСС

ОНФ расширит работу с некоммерческими организациями (НКО), которые помогают самым социально незащищенным людям, сказала «Ведомостям» член центрального штаба движения и куратор проекта «Регион заботы» Нюта Федермессер. В рамках проекта она намерена заняться защитой прав и продвижением инициатив региональных НКО.

Во всех региональных штабах движения появятся специальные люди, которые занимаются работой с НКО в рамках «Региона заботы», пояснила Федермессер: «Они на региональном уровне будут помогать самым эффективным НКО масштабировать свою работу, обобщать предложения по более эффективной работе некоммерческого сектора». К примеру, осенью ОНФ обратился в Росимущество с предложением отдавать часть таможенного конфиската на благотворительные цели и идея была поддержана, отмечает она: «Теперь наша задача – довести эту инициативу до реализации и создать прозрачный, работающий механизм распределения таких товаров между НКО».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных