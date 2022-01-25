Вузы меняют формат обучения из-за новой волны коронавируса

Первым после этого заявил о смене режима работы Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Приказ за подписью первого проректора вуза Елены Черновой требует, чтобы с 24 января на рабочих местах находилось не более 2500 человек одновременно: из них 850 человек, обеспечивающих медицинскую деятельность, 800 охранников, 50 человек, ухаживающих за коллекциями микроорганизмов, лабораторными животными и рыбами и т. д. Всего, говорится на сайте вуза, в нем работает более 12 000 человек. Обучение в вузе с 24 января переведено на дистанционный формат до особого распоряжения. Сейчас студенты СПбГУ сдают сессию, а с 30 января по 10 февраля у них каникулы.