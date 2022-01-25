Вузы меняют формат обучения из-за новой волны коронавируса

Вузы меняют формат обучения из-за новой волны коронавирусаПолностью перейти на дистант они готовы по настоянию властей
Российские вузы начали переходить на частичное или полное дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19. За неделю число выявленных в России случаев заболевания выросло более чем в 2 раза: с 30 726 человек 17 января до 65 109 новых больных за 24 января, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. 21 января премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным министерствам и ведомствам переходить на дистанционный формат. В Минобрнауки заявили в тот же день, что вузы могут сами принимать оперативные решения относительно организации учебного или рабочего процессов во время коронавируса.
Первым после этого заявил о смене режима работы Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Приказ за подписью первого проректора вуза Елены Черновой требует, чтобы с 24 января на рабочих местах находилось не более 2500 человек одновременно: из них 850 человек, обеспечивающих медицинскую деятельность, 800 охранников, 50 человек, ухаживающих за коллекциями микроорганизмов, лабораторными животными и рыбами и т. д. Всего, говорится на сайте вуза, в нем работает более 12 000 человек. Обучение в вузе с 24 января переведено на дистанционный формат до особого распоряжения. Сейчас студенты СПбГУ сдают сессию, а с 30 января по 10 февраля у них каникулы.
На полный дистант с 24 января до 20 февраля уходит также Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка), сообщил «Ведомостям» проректор вуза Евгений Миронов. Он отметил, что Шанинка до этого сохраняла смешанный формат обучения, комбинируя онлайн и аудиторные занятия. В МГУ студенты находятся на каникулах с 25 января по 7 февраля. Весенний семестр начнется, скорее всего, в смешанном формате, пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы МГУ. Соответствующий приказ ректор вуза Виктор Садовничий подписал 17 января. Им предусмотрена возможность отстранять от очной работы преподавателей старше 60 лет.
В Российском университете дружбы народов (РУДН) до 7 февраля продлятся каникулы. «Мы переводим в онлайн-формат все внеучебные мероприятия даже с минимальным количеством участников до стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Москве. Например, на День студента (25 января) будет интернет-квиз», – сказал «Ведомостям» ректор вуза Олег Ястребов. Весенний семестр планируется начать в смешанном формате: потоковые лекции будут идти дистанционно, а семинары и практикумы – очно с параллельной трансляцией онлайн. Так занятия шли в РУДН в первом семестре 2021/22 учебного года.
Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) сейчас сдают сессию и этот процесс проходит дистанционно, пояснил «Ведомостям» представитель вуза. Как начнется семестр, в МГПУ решат к концу каникул.
Основные технические вузы пока не намерены уходить на удаленный режим. «Мы глубоко убеждены, что сохранить высокое физтеховское качество обучения на дистанте нельзя, но здоровье студентов, преподавателей и сотрудников превыше всего», – сообщил представитель Московского физико-технического института (МФТИ). Он отметил, что у МФТИ высокий процент прошедших вакцинацию сотрудников и студентов: «Это позволило нам принять решение о проведении сессии в очном режиме». Весенний семестр, который начнется с 1 февраля, также планируется запустить в офлайне.
Очно новый учебный семестр с 8 февраля планирует начать и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ). Количество привитых преподавателей в вузе подходит к 100% и переход в онлайн не обязателен, сказал первый проректор МГТУ Борис Падалкин: «Это очень важно для будущих инженеров – на практике осваивать сложное технологическое оборудование». При этом в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) обучение студентов идет в смешанном формате, расписание формируется с учетом минимального пересечения групп и потоков, сказал «Ведомостям» и. о. ректора вуза Дмитрий Ефименко.
Все вузы подтвердили, что готовы перейти на дистант, если поступит соответствующее требование властей. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор о том, будут ли даны соответствующие рекомендации.
В подготовке статьи участвовала Анна Киселева