Руководитель МЧС: к приему беженцев готовы подключиться еще 44 региона России

Руководитель МЧС: к приему беженцев готовы подключиться еще 44 региона РоссииАлександр Чуприян рассказал «Ведомостям» о работе в условиях ЧС
Оперативный штаб по работе с беженцами из ДНР и ЛНР проверяет информацию о проблемах прибывших из Донбасса, передал «Ведомостям» через представителя врио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Александр Чуприян. «Это стимулирует на местах глав муниципальных образований работать [по приему людей] более оперативно», – подчеркнул Чуприян.
Оперативный штаб в пограничной Ростовской области России был создан распоряжением губернатора Василия Голубева 18 февраля. В тот день глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник выступили с обращением к гражданам и объявили эвакуацию в Россию. В тот же вечер рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном по поручению президента направилась в Ростовскую область.
Специалисты МЧС России к тому моменту уже провели предварительную оценку ситуации, утверждает Чуприян. «Мной была поставлена задача обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью. На момент [моего] прибытия в Ростовскую область границу уже пересекли более 80 автобусов. В первую очередь была организована эвакуация детей и пожилых людей», – говорит он.
По словам врио министра, прибытие граждане из Донбасса по согласованию с властями ДНР и ЛНР прорабатывается заблаговременно, за сутки-двое вперед. Это позволяет наладить перераспределение потоков беженцев, чтобы исключить заторы на пропускных пунктах между ДНР, ЛНР и Россией, сообщил Чуприян. За последние сутки границу пересекли 20 000 человек, всего на территории России находятся 90 000 беженцев из ДНР и ЛНР.
«Большинство из них проживают у родственников и друзей. Остальные размещены в подготовленных пунктах временного размещения (ПВР) на территории шести субъектов России», – сказал он. К приему беженцев готовы подключиться еще 44 региона, где подготовлены 545 ПВР. Они готовы принять почти 52 000 человек, добавил Чуприян. Работа по приему беженцев из ДНР и ЛНР продолжится «сколько потребуется», но, надеется врио министра, «здравый смысл и мир возобладают» и люди вернутся домой.
На вопрос о том, прорабатывает ли МЧС вариант вывоза тяжелобольных и детей из ДНР и ЛНР в случае обострения ситуации с Украиной, Чуприян ответил, что «МЧС России всегда готово оказать помощь всем, кому она необходима».
Ростовская область (а также ряд других регионов, куда направляют для размещения беженцев) ввела режим ЧС. По словам Чуприяна, он поддержал такое решение губернатора Голубева. «Режим ЧС регионального характера позволит задействовать дополнительные ресурсы для оказания помощи беженцам. Он означает, что мы можем вполне юридически принимать решения по расконсервации недвижимости, техники, которая понадобится нам с учетом ситуации», – пояснил врио министра.
Он подчеркнул, что у МЧС уже есть опыт работы с переселенцами. Тем не менее сложившаяся сейчас ситуация отличается от 2014 г. «Тогда [в весенне-летний период] были палаточные городки, сейчас требуются только стационарные, с горячим водоснабжением, со средствами связи, – говорит Чуприян. – Кроме того, тогда мы даже не знали такого слова, как ковид».