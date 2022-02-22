Руководитель МЧС: к приему беженцев готовы подключиться еще 44 региона России

Он подчеркнул, что у МЧС уже есть опыт работы с переселенцами. Тем не менее сложившаяся сейчас ситуация отличается от 2014 г. «Тогда [в весенне-летний период] были палаточные городки, сейчас требуются только стационарные, с горячим водоснабжением, со средствами связи, – говорит Чуприян. – Кроме того, тогда мы даже не знали такого слова, как ковид».