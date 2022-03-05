«Норникель» планирует вывести Норильск из десятки самых грязных городов в стране

По словам Карасева, в 2021 г. в Норильске запустили новую программу ликвидации несанкционированных свалок, содержания безнадзорных животных, озеленения Норильска и решения вопросов, связанных с обращением коммунальных отходов. В 2021 г. ликвидированы 17 га свалок в Норильске, созданы 30 площадок для хранения отходов. Одна из главных проблем города – большое количество брошенного разукомплектованного автотранспорта, говорит Карасев. Администрация города занимается сбором брошенных машин и перемещает их на специальные площадки. Город собирается поставить шредеры для утилизации авто и их переработки. В 2022 г. Норильск собирается спроектировать приют для безнадзорных животных – это важно, потому что Норильск оторван от Большой земли, и отловленных животных невозможно выпускать в естественную среду обитания. Есть трудности с программой озеленения – ели и кедры растут только на материке, город совместно с министерством экологии Красноярского края завозит грунт и высаживает только те растения, которые растут в естественных условиях.