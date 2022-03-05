«Норникель» планирует вывести Норильск из десятки самых грязных городов в стране

«Норникель» планирует вывести Норильск из десятки самых грязных городов в странеКомпания и администрация города рассказали, как будут решать экологические проблемы
Мэр Норильска Дмитрий Карасев рассказал на Красноярском экономическом форуме, что в администрации города в прошлом году появилось новое подразделение – управление экологии, началась реализация нескольких программ по защите окружающей среды.
В рейтинге самых грязных городов России, опубликованном руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой в октябре 2021 г., Норильск занимает первое место, за ним следуют Череповец и Новокузнецк.
«Норникель» представил на Красноярском экономическом форуме «Серную программу» – проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах Заполярного филиала компании. Как рассказал старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров, инвестиции в «Серную программу» должны составить около 300 млрд руб. Проект уже стартовал, на Надеждинский металлургический завод доставлено 25% оборудования, строятся цеха и гипсохранилище. Цель «Серной программы» – через несколько лет вывести Норильск из десятки самых грязных городов России и сделать его комфортным городом с высоким качеством жизни, сказал Бугров. По его словам, в 2016 г. с целью сокращения выбросов диоксида серы «Норникель» закрыл в Норильске никелевый завод, что привело к снижению загрязнения более чем на 30%.
В 2021 г. «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (дочерняя организация «Норникеля») полностью выплатила штраф в 146,2 млрд руб. за разлив топлива под Норильском в мае 2020 г. Из этой суммы 145,4 млрд руб. ушли в федеральный бюджет, а 684,9 млн руб. – в бюджет Норильска.
Серный проект находится на особом контроле города, сказал мэр Норильска Дмитрий Карасев. На Надеждинском металлургическом заводе в 2023 г. выбросы диоксида серы должны быть снижены на 45%, на медном заводе – на 90% к 2026 г. Это сильно улучшит качество атмосферного воздуха в Норильске, говорит Карасев.
По словам Карасева, в 2021 г. в Норильске запустили новую программу ликвидации несанкционированных свалок, содержания безнадзорных животных, озеленения Норильска и решения вопросов, связанных с обращением коммунальных отходов. В 2021 г. ликвидированы 17 га свалок в Норильске, созданы 30 площадок для хранения отходов. Одна из главных проблем города – большое количество брошенного разукомплектованного автотранспорта, говорит Карасев. Администрация города занимается сбором брошенных машин и перемещает их на специальные площадки. Город собирается поставить шредеры для утилизации авто и их переработки. В 2022 г. Норильск собирается спроектировать приют для безнадзорных животных – это важно, потому что Норильск оторван от Большой земли, и отловленных животных невозможно выпускать в естественную среду обитания. Есть трудности с программой озеленения – ели и кедры растут только на материке, город совместно с министерством экологии Красноярского края завозит грунт и высаживает только те растения, которые растут в естественных условиях.
Также Карасев рассказал о проекте «Чистый Норильск», его цель – за 10 лет ликвидировать весь накопленный вред природе, демонтировать опасные объекты. По словам Карасева, «Норникель» направит на это 40 млрд руб. К концу 2022 г. должны быть ликвидированы 100 объектов. «Мы увидим совершенно другой Норильск, нежели на фото советских времен», – пообещал Карасев.
Он также сказал, что администрация города недовольна работой нынешнего оператора, занимающегося твердыми коммунальными отходами. Любое промедление в утилизации мусора может привести к мусорному коллапсу. По словам мэра, у города есть совместные программы с «Норникелем» по разделению, сортировке и обезвреживанию мусора, инфраструктуру для этого город надеется построить к 2025 г.
«Норникель» установил в Норильске 16 станций, измеряющих уровень загрязнения воздуха диоксидом серы, сейчас они работают в тестовом режиме, а с лета 2022 г. данные с них будут транслироваться онлайн, сообщил вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев. По его словам, «Норникель» строит систему контроля выбросов на своих предприятиях с конца 2021 г., она будет контролировать 17 источников загрязнения. «Это довольно дорогое удовольствие», – сказал Селезнев. Сейчас «Норникель» подписывает контракт с подрядчиком, тот надеется уложиться в один год. Однако Селезнев не исключает, что в нынешней ситуации сроки могут затянуться: оборудование частично немецкое, частично китайское, есть и российское.