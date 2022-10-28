Ректор Российского биотехнологического университета арестован по делу о хищении

Отец подозреваемого – Григорий Балыхин – в первой половине 2000-х был замминистра и первым замминистра образования, главой Федерального агентства по образованию, а с 2007 г. стал депутатом Госдумы от «Единой России». Его полномочия завершились в 2021 г. Родной брат Михаила Артем минимум до 2016 г. был заместителем главы исполкома ОНФ и курировал работу с регионами. Впоследствии он работал помощником спикера Госдумы Вячеслава Володина. С ним Балыхин работал в Белом доме и администрации президента.