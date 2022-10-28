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Ректор Российского биотехнологического университета арестован по делу о хищении

Сыну экс-депутата Григория Балыхина грозит до 10 лет лишения свободы
Яна Суринская
Михаил Балыхин / Нина Зотина / РИА Новости

Головинский районный суд Москвы 26 октября удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ректора ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет» Михаила Балыхина. Он будет находиться в СИЗО два месяца до 25 декабря 2022 г.

Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к следствию, уголовное дело, в рамках которого арестован ректор, было возбуждено еще год назад – 25 октября 2021 г. в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Подробности по делу в суде сообщить не смогли. Расследованием дела занимается УВД по САО ГУ МВД РФ по Москве. Официальными комментариями правоохранительных органов «Ведомости» пока не располагают. «Ведомости» направили запросы в МВД и вуз.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Балыхина, несмотря на занимаемую им должность в вузе и многочисленные награды. При этом обвинения ректору в настоящий момент не предъявлено, он проходит по делу в статусе подозреваемого.

Его защитник Олег Бессонов в беседе с «Ведомостями» отказался раскрывать фабулу и обстоятельства уголовного дела, сославшись на запрет его доверителя давать комментарии. «К совершению преступления, в котором доверителя подозревают органы следствия, он не причастен», – заявил Бессонов, сообщив, что будет обжаловать арест.

В середине октября вуз сменил наименование: вместо Московского государственного университета пищевых производств он стал Российским биотехнологическим университетом. Балыхин возглавляет его с 2017 г.

Отец подозреваемого – Григорий Балыхин – в первой половине 2000-х был замминистра и первым замминистра образования, главой Федерального агентства по образованию, а с 2007 г. стал депутатом Госдумы от «Единой России». Его полномочия завершились в 2021 г. Родной брат Михаила Артем минимум до 2016 г. был заместителем главы исполкома ОНФ и курировал работу с регионами. Впоследствии он работал помощником спикера Госдумы Вячеслава Володина. С ним Балыхин работал в Белом доме и администрации президента.

Григорий и Артем Балыхины не стали комментировать «Ведомостям» ситуацию с арестом Михаила.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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