В Госдуме назвали «ожидаемой» отставку Мау

В Госдуме назвали «ожидаемой» отставку МауСменивший его Комиссаров последние годы занимался подготовкой кадров в сфере госуправления
Назначенный 23 января и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров погружен «во все процессы» внутри вуза и известен в академических кругах, заявил «Ведомостям» вице-спикер Госдумы, бывший замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов (ЛДПР).
«РАНХиГС в своей работе всегда следовала общегосударственной политике, и ценности ее неразрывно связаны с интересами страны. Думаю, этот курс будет сохранен», – сказал Чернышов. Он отметил значимость проекта «Россия – страна возможностей», который занимается подготовкой кадров высшей квалификации в сфере госуправления под кураторством внутриполитического блока Кремля. С 2018 г. его возглавлял Комиссаров.
Отставку экс-ректора Владимира Мау Чернышов назвал «ожидаемой». По его мнению, она связана не столько с недавним уголовным делом в отношении него, сколько с продолжающейся ротацией руководителей главных вузов страны.
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») уверен, что поводом стало состояние здоровья, о котором Мау написал в заявлении об уходе. Он назвал Комиссарова «очень увлеченным, ответственным и настроенным на результат» руководителем.
«Я уверен, что для РАНХиГС такое назначения только на пользу. А учитывая, что «Россия – страна возможностей» – это большое количество разнообразных программ, в том числе для школьников, то академия за счет еще более тесного взаимодействия получит талантливых, неравнодушных к своей стране и обществу абитуриентов», – подчеркнул Мажуга.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Мау от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию 23 января, а и. о. был назначен Комиссаров. В 2009 г. он начал вести в РАНХиГС курс предпринимательства в рамках программы МВА. В 2017 г. возглавил институт Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «президенту об этом [о назначении] докладывалось». «Это очень важное учебное заведение, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось действительно в очень важный образовательный центр – центр повышения квалификации и т. д. – с достаточно большим научным авторитетом», – отметил он.
«Вместе с Мау, конечно, уходит эпоха «постлиберализма» из РАНХиГС», – написал политолог Илья Гращенков в своем Telegram-канале. «Конечно, Владимир Мау ушел с поста ректора РАНХиГС по состоянию здоровья, но в целом и потому, что закончилось его время», – считает он. Комиссарова политолог назвал «оптимальной фигурой», поскольку он близок самому Мау, но при этом может обеспечить «необходимые реформы в соответствии с изменившимся временем».
«Мау построил крупнейший вуз страны. РАНХиГС – бесспорно, что это его детище. За 20 лет ректорской работы Мау превратил Академию народного хозяйства в «Президентскую академию», ставшей главной кузницей кадров для чиновников высшего уровня», – отметил Гращенков.
Социолог Иван Низгораев в своем Telegram-канале напомнил, что Комиссаров «первый и один из немногих, кто отказался от кандидатской степени, когда в диссертации был обнаружен плагиат». «Признавать и исправлять ошибки – основа как научной работы, так и человеческой жизни», – подчеркнул он.
Ранее источник «РИА Новости» сообщал, что Мау, занимавший должность ректора с 2002 г., уехал в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался.
Мау проходил подозреваемым по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. Он был задержан в конце июня 2022 г., его подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Свою вину он не признавал и называл обвинения «абсурдными».
В начале августа ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде. Позже он вернулся к работе в академии. В октябре 2022 г. его адвокат сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Мау. По информации источника «Интерфакса», следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений.