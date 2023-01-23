В Госдуме назвали «ожидаемой» отставку Мау

«Вместе с Мау, конечно, уходит эпоха «постлиберализма» из РАНХиГС», – написал политолог Илья Гращенков в своем Telegram-канале. «Конечно, Владимир Мау ушел с поста ректора РАНХиГС по состоянию здоровья, но в целом и потому, что закончилось его время», – считает он. Комиссарова политолог назвал «оптимальной фигурой», поскольку он близок самому Мау, но при этом может обеспечить «необходимые реформы в соответствии с изменившимся временем».