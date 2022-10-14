Адвокат подтвердил прекращение уголовного дела в отношении ректора РАНХиГС

Адвокат подтвердил прекращение уголовного дела в отношении ректора РАНХиГСВладимира Мау подозревали в особо крупном мошенничестве
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено. Это подтвердил «Ведомостям» его адвокат Алексей Дудник. Сроков, когда именно это произошло, он не назвал, сославшись на подписку о неразглашении.
Проректор РАНХиГС Андрей Марголин сообщил «Ведомостям», что «Владимир Михайлович работает каждый день в академии»: «В этом смысле никаких проблем уже нет очень давно».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с делом, уголовное дело в отношении Мау было выделено в отдельное производство и потом прекращено. По его словам, следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений. «Ведомости» направили запрос в СКР.
Ранее о прекращении дела Мау сообщили РБК со ссылкой на два источника, близких к учебному заведению. Собеседник РБК отметил, что Мау перестал быть фигурантом дела в среду или четверг. Более точной информацией он не располагает, также источнику неизвестны основания, по которым было прекращено преследование в отношении ректора. По словам собеседника, Мау ежедневно появляется в академии.
Мау подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. В начале августа ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде. Позже Мау вернулся к работе в академии.
Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб., которые были выделены Фонду новых форм развития образования на реализацию национального проекта «Учитель года». Позднее в этом деле обнаружили еще один эпизод, в декабре ей предъявили обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб., связанном с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в период с 2018 по 2020 г.