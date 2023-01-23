Владимир Мау снят с должности ректора РАНХиГС

Уточняется, что Мау, занимавший должность ректора Академии народного хозяйства при правительстве с 2002 г., а с 2010 г. – РАНХиГС, снят с этого поста по «собственному желанию в связи с состоянием здоровья». Ранее источник «РИА Новости» сообщал, что Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался. В пресс-службе РАНХиГС в ноябре сообщали, что Мау ушел в ежегодный плановый отпуск, во время которого обязанности ректора исполнял Дмитрий Арефьев.