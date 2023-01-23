Владимир Мау снят с должности ректора РАНХиГС

Владимир Мау снят с должности ректора РАНХиГСВрио руководителя вуза назначен проректор Алексей Комиссаров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС, исполнять обязанности на этом посту будет проректор университета Алексей Комиссаров. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства.
Комиссаров работает в РАНХиГС с 2009 г., когда он начал вести курс предпринимательства в рамках программы МВА. На должности проректора он находится с 2017 г., тогда же он возглавил институт Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Помимо этого, с 2018 г. Комиссаров является гендиректором АНО «Россия – страна возможностей».
В пресс-службе РАНХиГС добавили, что «назначение позволит синхронизировать экосистему президентской платформы с программами Президентской Академии». «Это – планомерная работа по развитию системы социальных лифтов в нашей стране, чтобы каждый человек, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, мог получить возможности для самореализации», – отметил Комиссаров.
Уточняется, что Мау, занимавший должность ректора Академии народного хозяйства при правительстве с 2002 г., а с 2010 г. – РАНХиГС, снят с этого поста по «собственному желанию в связи с состоянием здоровья». Ранее источник «РИА Новости» сообщал, что Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался. В пресс-службе РАНХиГС в ноябре сообщали, что Мау ушел в ежегодный плановый отпуск, во время которого обязанности ректора исполнял Дмитрий Арефьев.
О РАНХиГС
РАНХиГС образована в 2010 г. через реорганизацию Академии народного хозяйства при правительстве, которая, в свою очередь, была создана в 1977 г. на базе Института управления народным хозяйством. К ней были присоединены Российская академия государственной службы при президенте и 12 других вузов – региональных академий госслужбы.
Сейчас у РАНХиГС 47 филиалов по всей стране, в академии обучается более 230 000 человек.
Мау проходил подозреваемым по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. Мау был задержан в конце июня 2022 г., его подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Свою вину он не признавал и называл обвинения «абсурдными». На время отсутствия Мау в РАНХиГС врио ректора был назначен проректор Максим Назаров.
В начале августа ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде. Позже Мау вернулся к работе в академии. В октябре 2022 г. его адвокат сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Мау. По информации источника «Интерфакса», следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений.
Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб., которые были выделены Фонду новых форм развития образования на реализацию национального проекта «Учитель года». Позднее в этом деле обнаружили еще один эпизод, в декабре 2021 г. ей предъявили обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб., связанном с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в период с 2018 по 2020 г. Свою вину она признала.